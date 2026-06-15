10 Kata Ini Termasuk dalam Kosakata Anda, Anda Memiliki Kepribadian yang Percaya Diri Secara Alami Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki kepribadian yang percaya diri./Magnific/obolon3212
JawaPos.com - Banyak orang mengira kepercayaan diri hanya terlihat dari cara berjalan, cara berpakaian, atau kemampuan berbicara di depan umum. Padahal, psikologi menunjukkan bahwa bahasa yang kita gunakan setiap hari juga dapat mencerminkan tingkat keyakinan terhadap diri sendiri.
Orang yang percaya diri secara alami biasanya tidak selalu menjadi yang paling keras suaranya atau paling suka menjadi pusat perhatian. Sebaliknya, mereka cenderung memiliki pola komunikasi yang sehat, jelas, dan menunjukkan rasa aman terhadap diri mereka sendiri. Kata-kata yang mereka pilih sering kali menggambarkan tanggung jawab, optimisme, dan kemampuan menghadapi ketidakpastian.
Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (14/6), jika beberapa kata berikut sering muncul dalam kosakata Anda, ada kemungkinan Anda memiliki kepribadian yang percaya diri secara alami.
1. “Saya Bisa”
Kalimat sederhana ini menunjukkan adanya self-efficacy atau keyakinan bahwa seseorang mampu menghadapi tantangan. Orang yang percaya diri tidak selalu yakin akan berhasil, tetapi mereka percaya bahwa mereka mampu mencoba dan belajar.
Alih-alih berkata:
“Saya tidak mungkin bisa melakukannya.”
Mereka lebih sering mengatakan:
“Saya bisa mencobanya.”
“Saya bisa belajar.”
“Saya bisa menemukan solusinya.”
Psikolog Albert Bandura menjelaskan bahwa keyakinan terhadap kemampuan diri merupakan salah satu fondasi utama kepercayaan diri.
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