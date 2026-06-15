8 Tanda Ini Sering Ada pada Orang yang Merasa Kesepian, Apa Saja?

JawaPos.com – Kesepian tidak selalu tampak jelas atau ditunjukkan melalui perilaku yang mudah dikenali. Perasaan ini sering hadir dalam bentuk yang lebih halus dan tersembunyi dari pandangan orang lain.

Seseorang yang terlihat ceria, sering tertawa, atau terus mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja belum tentu benar-benar terbebas dari rasa kesepian yang dirasakan di dalam hati.

Bagi banyak orang, mengungkapkan perasaan kesepian bukanlah hal yang mudah. Karena itu, mereka cenderung menyimpan emosi tersebut sendiri dan berusaha menutupinya di hadapan orang lain.

Mengutip Geediting, terdapat sejumlah tanda yang kerap muncul pada individu yang diam-diam merasa kesepian. Berikut delapan ciri yang perlu diperhatikan.

1. Dia terlalu banyak berkomunikasi tentang hal-hal tidak penting

Seseorang yang kesepian mungkin akan terus-menerus mengirim pesan tanpa pernah mengatakan sesuatu yang bermakna.

Ia akan mengirim lelucon, meme, atau kabar acak tentang kesehariannya, tetapi tidak pernah membahas hal yang lebih dalam.

Berbincang-bincang adalah cara untuk merasa terhubung tanpa mempertaruhkan kerentanan.

2. Dia selalu menyibukkan diri