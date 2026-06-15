8 Tanda Ini Sering Ada pada Orang yang Merasa Kesepian, Apa Saja?

Ilustrasi kesepian (Dok. Pexels/Stefan Stefancik)
JawaPos.com – Kesepian tidak selalu tampak jelas atau ditunjukkan melalui perilaku yang mudah dikenali. Perasaan ini sering hadir dalam bentuk yang lebih halus dan tersembunyi dari pandangan orang lain.
Seseorang yang terlihat ceria, sering tertawa, atau terus mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja belum tentu benar-benar terbebas dari rasa kesepian yang dirasakan di dalam hati.
Bagi banyak orang, mengungkapkan perasaan kesepian bukanlah hal yang mudah. Karena itu, mereka cenderung menyimpan emosi tersebut sendiri dan berusaha menutupinya di hadapan orang lain.
Mengutip Geediting, terdapat sejumlah tanda yang kerap muncul pada individu yang diam-diam merasa kesepian. Berikut delapan ciri yang perlu diperhatikan.
1. Dia terlalu banyak berkomunikasi tentang hal-hal tidak penting
Seseorang yang kesepian mungkin akan terus-menerus mengirim pesan tanpa pernah mengatakan sesuatu yang bermakna.
Ia akan mengirim lelucon, meme, atau kabar acak tentang kesehariannya, tetapi tidak pernah membahas hal yang lebih dalam.
Berbincang-bincang adalah cara untuk merasa terhubung tanpa mempertaruhkan kerentanan.
2. Dia selalu menyibukkan diri
Ketika seseorang merasa kesepian, momen-momen sunyi bisa terasa berat.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa