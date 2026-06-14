Pejabat tinggi AS-Iran akan Bertemu di Swiss Pekan Depan untuk Tanda Tangani Kesepakatan

Ilustrasi konfrontasi militer antara AS-Israel dengan Iran. (Gemini AI)
JawaPos.com - Pertemuan antara dua pejabat tinggi Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan berlangsung di Swiss pekan depan. Ihwal hal ini dilaporkan stasiun televisi BFMTV, Sabtu (13/6), mengutip sejumlah sumber yang memahami persoalan tersebut.
Menurut sumber itu, Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar juga telah merencanakan kunjungan ke Swiss untuk mempersiapkan pertemuan tersebut.
Sebelumnya pada Jumat, media Amerika Serikat, Bloomberg, melaporkan bahwa Jenewa berpotensi menjadi lokasi penandatanganan perjanjian antara Iran dan Amerika Serikat.
Pada hari yang sama, Axios melaporkan bahwa empat pesawat angkut militer C-17 milik Angkatan Udara Amerika Serikat mengirimkan peralatan ke Jenewa menjelang kemungkinan kunjungan Wakil Presiden AS JD Vance menghadiri penandatanganan kesepakatan antara Washington dan Teheran.
Namun, kantor berita Iran Fars, mengutip sumber yang dekat dengan tim perunding Iran, menyatakan bahwa laporan mengenai kemungkinan penandatanganan kesepakatan di Jenewa pada Minggu (14/6) tidak benar.
Sumber tersebut menegaskan bahwa Teheran hingga kini belum mengambil keputusan final terkait kesepakatan yang sedang dirundingkan.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu mengatakan bahwa perjanjian untuk mengakhiri konflik dijadwalkan akan ditandatangani pada Minggu.
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