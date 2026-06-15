Jangan Dianggap Sepele! 6 Kebiasaan Ini Ternyata Bisa Meningkatkan Risiko Kanker Tanpa Disadari

JawaPos.com – Kanker merupakan penyakit yang berkembang akibat berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari faktor genetik, lingkungan, hingga pola hidup sehari-hari.

Meskipun tidak semua faktor risiko dapat dikendalikan, ada sejumlah kebiasaan yang tanpa disadari dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena kanker seiring berjalannya waktu.

Banyak dari kebiasaan tersebut kerap dianggap sepele atau tidak berbahaya, padahal jika dilakukan terus-menerus dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan dalam jangka panjang.

Memahami berbagai faktor risiko ini dapat membantu seseorang mengambil keputusan yang lebih bijak untuk menjaga kesehatan dan mengurangi potensi munculnya penyakit di masa depan.

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Mengutip English Jagran, berikut enam kebiasaan yang sering luput dari perhatian, tetapi dapat meningkatkan risiko kanker secara bertahap.

1. Gaya hidup kurang gerak

Duduk dalam waktu lama dan kurangnya olahraga tidak hanya dapat menyebabkan obesitas, tetapi juga peradangan ringan dan perubahan profil hormonal.

Hal ini pada gilirannya menciptakan lingkungan biologis yang mendukung inisiasi dan perkembangan kanker.

2. Kebiasaan tidur yang buruk