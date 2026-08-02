Micromanage, 6 Zodiak Ini Gemar Mengatur Segala Hal di Sekitarnya Menurut Astrologi

JawaPos.com – Zodiak memiliki cara berbeda dalam menghadapi ketidakpastian yang muncul di sekitarnya.

Sebagian zodiak dikenal gemar mengatur atau melakukan micromanage terhadap orang maupun situasi di sekelilingnya.

Astrologi menjelaskan bahwa kecenderungan ini muncul dari rasa takut kehilangan kendali atas hasil yang diharapkan.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (2/8), dijelaskan mengenai enam zodiak yang gemar micromanage menurut astrologi secara lengkap.

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1. Virgo

Virgo dikenal sebagai zodiak paling perfeksionis sehingga wajar jika mereka gemar mengatur segala hal.

Kecenderungan ini didorong oleh rasa gelisah yang membuat mereka ingin mengantisipasi masalah lebih awal.

Demi menjaga ketenangan diri, Virgo selalu berusaha terlibat dalam setiap detail yang sedang berlangsung.

Mereka mengawasi setiap langkah yang diambil agar bisa segera memberi koreksi maupun masukan. Virgo merasa tidak tenang apabila mengetahui ada sesuatu yang dikerjakan secara keliru.