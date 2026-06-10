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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 11 Juni 2026 | 06.08 WIB

Seorang Pria Benar-Benar Mencintai? Biasanya Akan Menunjukkan 7 Perilaku Konsisten Ini Menurut Psikologi

seseorang yang sangat mencintai pasangannya./Magnific/molesjuny - Image

seseorang yang sangat mencintai pasangannya./Magnific/molesjuny

JawaPos.com - Cinta sejati tidak selalu ditunjukkan melalui kata-kata manis, hadiah mahal, atau unggahan romantis di media sosial.

 Dalam psikologi hubungan, kasih sayang yang tulus justru lebih sering terlihat dari perilaku yang konsisten dari waktu ke waktu.

 Seseorang yang benar-benar mencintai pasangannya tidak hanya hadir saat semuanya berjalan baik, tetapi juga tetap menunjukkan perhatian, rasa hormat, dan komitmen dalam berbagai situasi.

Perasaan cinta yang mendalam biasanya tercermin dalam tindakan sehari-hari yang mungkin tampak sederhana, tetapi memiliki makna besar.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (10/6), terdapat tujuh perilaku yang menurut psikologi sering ditunjukkan oleh seorang pria ketika ia benar-benar mencintai Anda.

1. Dia Mendengarkan dengan Penuh Perhatian

Salah satu tanda cinta yang paling jelas adalah kesediaan untuk mendengarkan. Seorang pria yang mencintai Anda tidak hanya mendengar apa yang Anda katakan, tetapi juga berusaha memahami perasaan, kebutuhan, dan kekhawatiran Anda.

Ketika Anda bercerita tentang hari yang melelahkan atau mengungkapkan sesuatu yang penting bagi Anda, ia tidak mengabaikannya atau sekadar memberikan respons singkat. Ia menunjukkan minat yang tulus, mengingat detail-detail kecil, dan berusaha memberikan dukungan yang Anda butuhkan.

Dalam psikologi, kemampuan mendengarkan secara aktif merupakan salah satu fondasi hubungan yang sehat karena menciptakan rasa aman dan kedekatan emosional.

2. Dia Menghormati Anda sebagai Individu

Editor: Hanny Suwindari
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