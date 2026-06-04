9 Kualitas Langka Perempuan yang Punya Kepribadian Unggul Menurut Psikologi

JawaPos.com - Psikologi mengungkap bahwa daya tarik sejati seorang perempuan bukan berasal dari penampilan fisik, melainkan dari kualitas batin yang langka alias kepribadian yang unggul.

Perempuan yang benar-benar memukau memahami bahwa hampir semua keberhasilan mereka dalam cinta bersumber dari kekuatan internal yang terus mereka kembangkan.

Kualitas-kualitas langka ini tidak muncul begitu saja, melainkan dibangun melalui kesadaran diri, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk terus berkembang.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (4/6), berikut sembilan kualitas kepribadian langka yang dimiliki perempuan menurut psikologi.

1. Berkomitmen penuh pada diri sendiri

Perempuan yang memukau adalah mereka yang terlebih dahulu berkomitmen pada diri sendiri dengan memahami siapa mereka dan apa yang tidak pernah akan mereka toleransi.

Pakar hubungan Dr. Margaret Paul menjelaskan bahwa perempuan yang mencintai dirinya sendiri akan menetapkan batasan yang melindungi mereka dari kendali atau dominasi pasangan.

Mereka cukup mengenal diri sendiri untuk tahu bahwa kehilangan orang lain jauh lebih baik daripada kehilangan jati diri mereka sendiri.

2. Bertanggung jawab atas pilihan dan pertumbuhan pribadi