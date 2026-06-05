Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 5 Juni 2026 | 22.41 WIB

11 Ucapan Spontan Perempuan dengan ADHD Tidak Terdiagnosis Menurut Psikologi

Ucapan orang canggung yang membuat percakapan terasa aneh menurut psikologi (Magnific/8photo) - Image

Ucapan orang canggung yang membuat percakapan terasa aneh menurut psikologi (Magnific/8photo)

JawaPos.com – ADHD pada perempuan sering tidak terdiagnosis karena gejalanya berbeda dari pria, dan secara psikologi hal ini meninggalkan banyak perempuan berjuang tanpa pemahaman yang memadai.

Salah satu tanda paling umum dari ADHD tidak terdiagnosis adalah ucapan-ucapan spontan yang keluar tanpa filter sebelum mereka sempat memikirkannya.

Memahami frasa-frasa ini penting agar perempuan dan orang-orang di sekitar mereka bisa mengenali pola yang selama ini disalahpahami sebagai kelemahan karakter.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (5/6), berikut sebelas ucapan yang paling sering diucapkan tanpa sadar oleh perempuan yang kemungkinan besar memiliki ADHD yang belum terdeteksi.

1. "Maaf, aku lupa lagi"

Perempuan dengan ADHD yang belum terdiagnosis sering menghadapi masalah disorganisasi dan lupa yang membuat mereka bekerja dua kali lebih keras dari orang lain.

Tanpa diagnosis yang membantu mereka memahami kondisinya, mereka cenderung menyalahkan diri sendiri secara berlebihan atas sesuatu yang sebenarnya di luar kendali mereka.

2. "Tadi kamu bilang apa?"

Studi dalam jurnal Frontiers in Psychiatry menemukan bahwa inattention adalah salah satu ciri ADHD yang paling sering terlewatkan pada perempuan.

Pikiran mereka mudah mengembara bahkan di tengah percakapan, sehingga frasa ini sering muncul bukan karena tidak peduli, melainkan karena cara kerja otak mereka yang berbeda.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
10 Kebiasaan yang Mengungkap Karisma dan Percaya Diri Sejati Seseorang Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

10 Kebiasaan yang Mengungkap Karisma dan Percaya Diri Sejati Seseorang Menurut Psikologi

Jumat, 5 Juni 2026 | 20.41 WIB

9 Hal yang Dibaca Kasir dari Cara Anda Belanja Bisa Ungkap Kondisi Keuangan dan Mengapa Tebakan Itu Sering Tepat Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

9 Hal yang Dibaca Kasir dari Cara Anda Belanja Bisa Ungkap Kondisi Keuangan dan Mengapa Tebakan Itu Sering Tepat Menurut Psikologi

Jumat, 5 Juni 2026 | 02.50 WIB

5 Warna Favorit Orang Kreatif Menurut Psikologi, Nomor 3 Sering Dipilih Mereka yang Punya Ide Tak Biasa - Image
Kepribadian

5 Warna Favorit Orang Kreatif Menurut Psikologi, Nomor 3 Sering Dipilih Mereka yang Punya Ide Tak Biasa

Jumat, 5 Juni 2026 | 02.02 WIB

Terpopuler

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026 - Image
1

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026

2

Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

5

KPK Cari Keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakbar

6

7 Pemain Baru Masuk! Bruno Moreira Hengkang, Ini Prediksi Starting XI Persebaya

7

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung, Belum 24 Jam Usai Dicopot Prabowo

10

Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore