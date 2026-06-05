11 Ucapan Spontan Perempuan dengan ADHD Tidak Terdiagnosis Menurut Psikologi

JawaPos.com – ADHD pada perempuan sering tidak terdiagnosis karena gejalanya berbeda dari pria, dan secara psikologi hal ini meninggalkan banyak perempuan berjuang tanpa pemahaman yang memadai.

Salah satu tanda paling umum dari ADHD tidak terdiagnosis adalah ucapan-ucapan spontan yang keluar tanpa filter sebelum mereka sempat memikirkannya.

Memahami frasa-frasa ini penting agar perempuan dan orang-orang di sekitar mereka bisa mengenali pola yang selama ini disalahpahami sebagai kelemahan karakter.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (5/6), berikut sebelas ucapan yang paling sering diucapkan tanpa sadar oleh perempuan yang kemungkinan besar memiliki ADHD yang belum terdeteksi.

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1. "Maaf, aku lupa lagi"

Perempuan dengan ADHD yang belum terdiagnosis sering menghadapi masalah disorganisasi dan lupa yang membuat mereka bekerja dua kali lebih keras dari orang lain.

Tanpa diagnosis yang membantu mereka memahami kondisinya, mereka cenderung menyalahkan diri sendiri secara berlebihan atas sesuatu yang sebenarnya di luar kendali mereka.

2. "Tadi kamu bilang apa?"

Studi dalam jurnal Frontiers in Psychiatry menemukan bahwa inattention adalah salah satu ciri ADHD yang paling sering terlewatkan pada perempuan.