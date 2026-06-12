10 Hal Kecil Sering Dilakukan Orang Toxic yang Membuat Orang Lain Merasa Bersalah Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua perilaku toxic terlihat jelas. Sebagian justru hadir dalam bentuk kebiasaan kecil yang tampak sepele, tetapi perlahan membuat orang lain merasa bersalah, ragu pada diri sendiri, dan terus-menerus mempertanyakan apakah mereka telah melakukan sesuatu yang salah.

Dalam psikologi, pola seperti ini sering berkaitan dengan manipulasi emosional dan kebutuhan untuk mengontrol orang lain.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (11/6), terdapat sepuluh perilaku kecil yang sering dilakukan orang-orang toxic dan mengapa hal tersebut dapat membuat orang lain merasa bersalah.

1. Memberi Perlakuan Diam (Silent Treatment)

Alih-alih membicarakan masalah secara terbuka, mereka memilih mendiamkan orang lain selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Tidak ada penjelasan, tidak ada komunikasi.

Menurut psikologi, perlakuan diam adalah bentuk hukuman emosional. Tujuannya bukan untuk menenangkan diri, melainkan membuat orang lain merasa bersalah dan berusaha keras mendapatkan perhatian atau pengampunan.

Korban biasanya mulai berpikir:

"Apa aku salah?"

"Apa aku terlalu kasar?"

"Apa aku harus minta maaf dulu?"

Padahal, komunikasi yang sehat seharusnya melibatkan penjelasan, bukan pengabaian.