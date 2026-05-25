9 Alasan yang Digunakan Orang Toxic untuk Membuatmu Merasa Bersalah, Padahal Itu Kesalahan Mereka Menurut Psikologi

seseorang yang membuat orang lain merasa bersalah.
JawaPos.com - Tidak semua rasa bersalah muncul karena kita benar-benar melakukan kesalahan. Dalam banyak hubungan yang toxic—baik dengan pasangan, teman, rekan kerja, bahkan keluarga—rasa bersalah sering kali sengaja “ditanamkan” agar seseorang bisa mengendalikan, memanipulasi, atau menghindari tanggung jawab.
Psikologi menyebut pola ini sebagai guilt manipulation, yaitu teknik emosional yang membuat seseorang mempertanyakan dirinya sendiri hingga akhirnya merasa bersalah atas masalah yang sebenarnya bukan ia ciptakan.
Yang berbahaya, manipulasi seperti ini sering dilakukan secara halus. Tidak selalu dengan teriakan atau kemarahan besar. Kadang justru dibungkus dengan kalimat yang terdengar sedih, kecewa, atau seolah-olah penuh kasih sayang.
Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (21/5), terdapat 9 alasan yang paling sering digunakan orang toxic untuk membuatmu merasa bersalah—padahal sebenarnya mereka sedang menutupi kesalahan mereka sendiri.
1. “Aku melakukan ini karena kamu”
Ini salah satu bentuk manipulasi paling klasik.
Seseorang melakukan tindakan buruk—marah berlebihan, berbohong, selingkuh, mengabaikanmu, atau berkata kasar—lalu menyalahkanmu sebagai penyebabnya.
Mereka membuat narasi bahwa perilaku buruk mereka hanyalah “reaksi” atas tindakanmu.
Contohnya:
“Kalau kamu lebih perhatian, aku nggak akan marah.”
“Aku bohong karena kamu terlalu sensitif.”
“Aku jadi dingin karena kamu berubah.”
