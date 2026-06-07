Jika Anda Pernah Berpura-pura Sakit untuk Menghindari Keluar Rumah, Kemungkinan Anda Memiliki 9 Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda tiba-tiba mengaku sedang tidak enak badan hanya karena tidak ingin menghadiri acara tertentu, bertemu banyak orang, atau sekadar ingin tetap berada di rumah? Meskipun terdengar seperti kebiasaan yang buruk, psikologi menunjukkan bahwa perilaku seperti ini tidak selalu berasal dari kemalasan atau sikap antisosial.



Dalam banyak kasus, berpura-pura sakit untuk menghindari keluar rumah bisa menjadi tanda bahwa seseorang sedang berusaha memenuhi kebutuhan emosionalnya sendiri, mengelola stres, atau melindungi dirinya dari situasi yang membuatnya tidak nyaman.



Dilansir dari Expert Editor pada MInggu (7/6), terdapat sembilan karakteristik kepribadian yang sering ditemukan pada orang yang pernah melakukan hal tersebut.



1. Sangat Menghargai Waktu Sendiri



Sebagian orang memperoleh energi dari keramaian, sementara yang lain justru merasa lebih segar ketika memiliki waktu untuk diri sendiri.



Mereka yang beberapa kali memilih alasan sakit demi menghindari aktivitas sosial biasanya memiliki kebutuhan yang tinggi akan kesendirian. Bagi mereka, berada di rumah bukanlah hukuman, melainkan cara untuk mengisi ulang energi dan menenangkan pikiran.



Psikologi menyebut kebutuhan ini sebagai bagian dari kecenderungan introversi. Orang introvert tidak membenci orang lain; mereka hanya membutuhkan ruang pribadi untuk merasa seimbang.



2. Memiliki Sensitivitas Emosional yang Tinggi



Orang yang sensitif cenderung lebih mudah kewalahan oleh suara bising, konflik, atau suasana yang terlalu ramai.



Karena itu, terkadang mereka mencari cara untuk menghindari situasi yang diperkirakan akan menguras emosi mereka. Berpura-pura sakit bisa menjadi mekanisme perlindungan diri ketika mereka belum memiliki cara yang lebih sehat untuk mengatakan, "Saya butuh istirahat."



Mereka sering kali sangat empatik dan mampu merasakan suasana hati orang lain dengan kuat.



3. Cenderung Mengalami Kecemasan Sosial



Tidak semua orang yang membatalkan rencana secara mendadak mengalami kecemasan sosial. Namun, bagi sebagian orang, bertemu banyak orang dapat memicu ketegangan, rasa gugup, atau ketakutan akan penilaian orang lain.



Alih-alih menjelaskan perasaan tersebut, mereka memilih alasan yang lebih mudah diterima, seperti mengatakan bahwa mereka sedang sakit.



Psikologi menjelaskan bahwa kecemasan sosial sering membuat seseorang menghindari situasi yang memicu stres, meskipun sebenarnya mereka ingin bisa menikmatinya seperti orang lain.



4. Memiliki Imajinasi dan Dunia Batin yang Kaya



Orang-orang kreatif sering kali merasa nyaman berada dalam ruang pribadi mereka sendiri.



Mereka menikmati membaca, menonton film, menulis, menggambar, atau sekadar melamun. Dunia internal mereka terasa sangat hidup sehingga mereka tidak selalu membutuhkan stimulasi dari luar.



Karena itu, ketika dihadapkan pada acara yang tidak terlalu menarik bagi mereka, tinggal di rumah bisa terasa jauh lebih menyenangkan.



5. Perfeksionis dan Mudah Merasa Kewalahan



Orang yang perfeksionis sering memikul banyak tekanan dalam hidupnya. Mereka ingin melakukan segala sesuatu dengan sempurna dan sulit memberi diri sendiri kesempatan untuk beristirahat.



Ketika kelelahan mulai menumpuk, mereka mungkin mencari alasan untuk menarik diri dari aktivitas sosial. Berpura-pura sakit bisa menjadi cara tidak langsung untuk memperoleh waktu pemulihan yang sebenarnya sangat mereka butuhkan.



6. Cenderung Menjadi Pemikir Mendalam



Sebagian orang senang merenungkan berbagai hal secara mendalam. Mereka banyak memikirkan masa depan, hubungan, pekerjaan, bahkan arti kehidupan.



Karakter seperti ini sering membutuhkan ketenangan untuk memproses pikiran mereka. Acara yang terlalu ramai atau penuh interaksi kadang terasa melelahkan secara mental.



Karena itulah, mereka lebih memilih menghabiskan waktu di rumah daripada memaksakan diri menghadiri sesuatu yang tidak benar-benar mereka inginkan.



7. Sulit Mengatakan "Tidak"



Menariknya, banyak orang yang berpura-pura sakit sebenarnya bukan orang yang egois. Justru sebaliknya, mereka terlalu takut mengecewakan orang lain.



Daripada mengatakan secara jujur bahwa mereka tidak ingin datang, mereka memilih alasan sakit karena dianggap lebih dapat diterima secara sosial.



Psikologi melihat hal ini sebagai tanda bahwa seseorang memiliki kecenderungan menjadi "people pleaser" atau terlalu berusaha menyenangkan orang lain.



8. Sangat Membutuhkan Rasa Aman dan Nyaman



Rumah sering menjadi tempat paling aman bagi sebagian orang. Lingkungan yang familiar memberikan rasa tenang dan kontrol yang lebih besar.



Ketika menghadapi situasi yang tidak pasti atau melelahkan, mereka cenderung memilih tempat yang memberikan kenyamanan emosional.



Ini bukan berarti mereka tidak suka berpetualang, tetapi mereka memiliki kebutuhan yang kuat akan kestabilan dan ketenangan.



9. Menyadari Batas Energi Diri, Meski Belum Selalu Mengungkapkannya dengan Sehat



Kadang-kadang, berpura-pura sakit sebenarnya adalah tanda bahwa seseorang tahu dirinya sedang lelah, hanya saja mereka belum terbiasa mengomunikasikan kebutuhan tersebut secara langsung.



Alih-alih berkata, "Saya butuh waktu sendiri," mereka menggunakan alasan fisik agar orang lain dapat memahaminya.



Seiring bertambahnya kesadaran diri, banyak orang belajar bahwa tidak masalah untuk berkata:



"Saya sedang sangat lelah."

"Saya ingin beristirahat malam ini."

"Saya butuh waktu untuk diri sendiri."



Kejujuran seperti itu justru membantu membangun hubungan yang lebih sehat.



Kesimpulan



Jika Anda pernah berpura-pura sakit untuk menghindari keluar rumah, bukan berarti ada sesuatu yang salah dengan diri Anda. Menurut psikologi, perilaku tersebut dapat mencerminkan berbagai karakteristik, mulai dari kebutuhan akan kesendirian, sensitivitas emosional, kecenderungan berpikir mendalam, hingga kesulitan menetapkan batas dengan orang lain.



Yang terpenting adalah memahami alasan di balik perilaku tersebut. Sesekali membatalkan rencana demi beristirahat adalah hal yang wajar. Namun, jika keinginan untuk terus menghindari dunia luar mulai mengganggu pekerjaan, hubungan, atau kualitas hidup sehari-hari, mungkin sudah saatnya mengeksplorasi perasaan yang mendasarinya dan mencari cara yang lebih sehat untuk memenuhi kebutuhan diri.



