11 Kebiasaan yang Merusak Otak dan Menurunkan Kesehatan Mental serta Fungsi Kognitif secara Psikologi

JawaPos.com - Banyak kebiasaan sehari-hari yang tampak tidak berbahaya ternyata secara psikologi memiliki dampak nyata pada kesehatan otak dan kesejahteraan mental seseorang.

Penelitian dari berbagai institusi termasuk Harvard Health membuktikan bahwa rutinitas buruk yang diulang terus-menerus bisa mempercepat penurunan fungsi kognitif.

Mengenali kebiasaan-kebiasaan yang secara diam-diam merusak otak adalah langkah pertama untuk membangun rutinitas yang lebih mendukung kesehatan mental jangka panjang.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (11/6), berikut sebelas kebiasaan harian yang menurut riset terbukti bisa merusak otak dan kesejahteraan mental jika terus dibiarkan tanpa perubahan.

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1. Berbicara negatif pada diri sendiri

Psikoterapis Amy Morin menjelaskan bahwa kritik diri yang tidak terkendali memicu stres berlebih di otak yang bisa berujung pada kecemasan dan depresi.

Mengganti komentar negatif tentang diri sendiri dengan afirmasi positif adalah langkah konkret pertama untuk memutus siklus berbahaya ini.

2. Terlalu sering berada di tempat gelap

Terlalu banyak waktu di tempat gelap menurunkan produksi serotonin, zat kimia otak yang mengatur suasana hati dan kesejahteraan emosional secara keseluruhan.