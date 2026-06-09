8 Kebiasaan yang Sering Dilakukan oleh Orang yang Tumbuh Besar Berbagi Kamar Tidur Menurut Psikologi

JawaPos.com - Bagi banyak orang, berbagi kamar tidur dengan saudara kandung merupakan bagian tak terpisahkan dari masa kecil.

Situasi ini mungkin lahir dari kebutuhan keluarga, keterbatasan ruang, atau bahkan pilihan orang tua untuk menumbuhkan kedekatan antaranak.

Menariknya, pengalaman berbagi ruang pribadi selama bertahun-tahun ternyata dapat membentuk kebiasaan dan pola perilaku tertentu hingga dewasa.

Dalam psikologi perkembangan, lingkungan tempat seseorang tumbuh memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter, kemampuan sosial, serta cara seseorang berinteraksi dengan orang lain.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (9/6), terdapat delapan kebiasaan yang sering ditemukan pada orang yang sejak kecil terbiasa berbagi kamar tidur.

1. Lebih Mudah Beradaptasi dengan Kehadiran Orang Lain

Orang yang tumbuh besar dengan saudara sekamar terbiasa menjalani aktivitas sehari-hari bersama orang lain. Mereka belajar menghadapi perbedaan kebiasaan, mulai dari jam tidur, tingkat kerapian, hingga selera musik atau pencahayaan.

Menurut psikologi, pengalaman ini melatih fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Saat dewasa, mereka cenderung tidak terlalu kaku ketika harus berbagi ruang kerja, tinggal bersama pasangan, atau hidup dengan teman sekamar.

2. Memiliki Kemampuan Berkompromi yang Lebih Baik