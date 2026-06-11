Simak, 9 Tanda Seseorang Merasa Kesepian Meskipun Terkadang Tampak Sibuk Menurut Psikologi

seseorang yang merasa kesepian. (Freepik/namii9)
JawaPos.com - Di mata banyak orang, kesibukan sering dianggap sebagai tanda kehidupan yang penuh warna. Seseorang yang aktif bekerja, sering keluar rumah, rajin menghadiri acara, atau terus terlihat produktif biasanya dianggap baik-baik saja.
Namun dalam psikologi, kesibukan tidak selalu berarti seseorang merasa terhubung secara emosional. Banyak orang justru menggunakan aktivitas yang padat untuk menutupi rasa sepi yang sulit diungkapkan.
Kesepian bukan sekadar kondisi saat seseorang sendirian. Kesepian lebih berkaitan dengan perasaan tidak memiliki kedekatan emosional yang bermakna. Seseorang bisa berada di tengah keramaian, dikelilingi teman, bahkan aktif di media sosial, tetapi tetap merasa kosong di dalam dirinya.
Psikologi menjelaskan bahwa rasa kesepian yang dipendam terlalu lama dapat memengaruhi kesehatan mental, kualitas hubungan, hingga kondisi fisik seseorang. Karena itu, penting untuk mengenali tanda-tandanya sejak dini.
Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (8/5), terdapat beberapa tanda seseorang sebenarnya merasa kesepian meskipun terlihat sibuk dan baik-baik saja.
1. Terlalu Sibuk Hingga Sulit Diam
Salah satu tanda paling umum adalah seseorang terus mengisi waktunya tanpa jeda. Jadwalnya selalu penuh, mulai dari pekerjaan, organisasi, hiburan, hingga aktivitas kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting.
Sekilas hal ini tampak positif. Namun dalam beberapa kasus, kesibukan berlebihan menjadi cara untuk menghindari perasaan kosong ketika sendirian. Saat suasana mulai tenang, pikiran tentang kesepian muncul dan membuat tidak nyaman.
Menurut psikologi, sebagian orang menggunakan distraksi terus-menerus agar tidak perlu menghadapi emosi yang selama ini dipendam.
2. Aktif di Media Sosial Tetapi Merasa Hampa
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