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Irfan Ferdiansyah
Senin, 13 Juli 2026 | 17.55 WIB

7 Kebiasaan Kecil Orang-Orang yang Tampaknya Tidak Pernah Terburu-buru, Tidak Peduli Seberapa Sibuk Hidup Mereka Menurut Psikologi

seseorang yang tidak pernah merasa terburu-buru./Magnific/freepik - Image

seseorang yang tidak pernah merasa terburu-buru./Magnific/freepik

JawaPos.com - Pernahkah Anda bertemu seseorang yang jadwalnya padat, pekerjaannya menumpuk, tanggung jawabnya banyak, tetapi tetap terlihat tenang?

Mereka tidak berbicara dengan tergesa-gesa. Mereka tidak panik saat menghadapi masalah. Bahkan ketika keadaan mendadak berubah, mereka tetap mampu berpikir jernih.

Di sisi lain, ada orang yang baru menghadapi sedikit tekanan saja sudah merasa dikejar-kejar waktu.

Apa yang membedakan keduanya?

Psikologi menunjukkan bahwa perbedaannya bukan semata-mata terletak pada banyak atau sedikitnya kesibukan. Yang lebih menentukan adalah cara seseorang mengelola perhatian, emosi, dan kebiasaan sehari-hari.

Orang yang tampaknya tidak pernah terburu-buru biasanya memiliki serangkaian kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Kebiasaan-kebiasaan ini membantu otak tetap merasa memiliki kendali, sehingga mereka tidak mudah terjebak dalam mode panik.

Dilansir dari Hack Spirit pada Minggu (12/7), terdapat tujuh kebiasaan yang sering dimiliki orang-orang tersebut.

1. Mereka Selalu Memberikan Ruang Waktu Ekstra

Banyak orang berpikir mereka pandai memperkirakan waktu. Faktanya, psikologi mengenal fenomena yang disebut planning fallacy, yaitu kecenderungan manusia meremehkan berapa lama suatu pekerjaan akan selesai.

Orang yang terlihat santai memahami hal ini, meski mungkin tidak mengenal istilah ilmiahnya.

Editor: Hanny Suwindari
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