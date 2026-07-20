4 Zodiak yang Hidupnya Selalu Sibuk, Punya Ratusan Pesan yang Belum Sempat Terjawab

Ilustrasi membalas pesan/Magnific
JawaPos.com-Beberapa zodiak sangat teratur saat mengelola pesan masuk.
Mereka mampu membuat kotak masuk mereka tetap rapi. Serta memastikan semua pesan yang mereka terima dibalas sepenuhnya.
Namun, ada juga zodiak-zodiak yang nampak pasrah, karena mereka terlalu kelelahan untuk membalas semua pesan-pesan tersebut.
Berdasarkan informsi dari laman /collective.world pada (20/7) berikut empat zodiak yang memiliki ribuan pesan yang tidak pernah dibalas.
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Gemini
Gemini adalah tipe orang yang mampu mengabaikan banyak hal sekaligus. Mereka mudah berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain sehingga sering kesulitan untuk fokus. Mereka jauh lebih sukaberkomunikasi secara langsung dengan tatap muka daripada melalui ribuan pesan.
Virgo
Virgo ingin menjadi orang yang selalu bisa diandalkan saat orang lain menghadapi masalah. Selalu ada seseorang yang membutuhkan bantuan untuk mereka. Virgo hampir tidak pernah benar-benar merasa memiliki waktu untuk beristirahat. Mereka selalu memiliki banyak hal yang harus dikerjakan. Bahkan saat waktu tidur, mereka masih harus merasa bekerja.
Taruus
Taurus kurang merasa nyaman saat menghadapi situasi yang ada di luar zona nyamannya. Taurus sering berkata pada dirinya sendiri bahwa pesan-pesan itu akan dibalasnya besok. Namun, hari terus berganti sampai akhirnya spam chat mereka semakin menumpuk.
Capricorn
Capricorn akan membaca ulang seluruh pesan, namun tidak pernah benar-benar membalasnya. Akibatnya, masih ada banyak pesan lain yang terus menunggu untuk dibalas, sementara pesan yang mereka terima, seolah tidak pernah ada habisnya.
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