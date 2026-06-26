Menurut Psikologi, Kerap Berpura-pura Sibuk Hanya untuk Menghindari Bersosial, Kemungkinan Besar Memiliki 7 Kualitas Ini

JawaPos.com - Pernahkah Anda mengetik kalimat seperti “Aduh, sepertinya aku sudah ada agenda”, padahal sebenarnya Anda hanya ingin pulang, rebahan, dan tidak berbicara dengan siapa pun? Atau Anda tiba-tiba terlihat sangat produktif—membuka laptop, membawa buku, atau menatap ponsel dengan wajah serius—hanya agar tidak diajak ngobrol atau ikut acara sosial?

Jika iya, tenang. Anda tidak aneh, tidak antisosial, dan tidak bermasalah.

Menurut psikologi, kebiasaan berpura-pura sibuk untuk menghindari rencana sosial justru sering kali berkaitan dengan kualitas-kualitas tertentu yang cukup unik—bahkan dalam banyak kasus, tergolong sehat dan adaptif. Perilaku ini bukan sekadar soal “malas bertemu orang”, tetapi tentang cara otak dan emosi Anda mengatur energi, batasan, dan kebutuhan diri sendiri.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh kualitas yang kemungkinan besar Anda miliki jika sering melakukan hal tersebut.



1. Kesadaran Diri yang Tinggi (High Self-Awareness)

Orang yang berpura-pura sibuk demi menghindari rencana sosial biasanya sangat sadar akan kondisi mental dan emosionalnya sendiri. Anda tahu kapan Anda lelah, kewalahan, atau tidak berada dalam kondisi terbaik untuk bersosialisasi.

Alih-alih memaksakan diri dan akhirnya hadir setengah hati, Anda memilih mundur lebih awal. Ini menunjukkan kemampuan mengenali batas internal—sebuah keterampilan penting dalam kesehatan mental.

Dalam psikologi, kesadaran diri seperti ini sering dikaitkan dengan regulasi emosi yang baik dan kemampuan refleksi yang matang.



2. Sensitivitas terhadap Stimulasi (Highly Sensitive to Stimulation)

Banyak orang yang menghindari rencana sosial bukan karena tidak menyukai manusia, melainkan karena otaknya mudah lelah oleh terlalu banyak stimulasi—suara, percakapan, energi sosial, atau tuntutan untuk terus “hadir”.

Jika Anda termasuk orang yang:

cepat lelah setelah ngobrol lama,

merasa “penuh” setelah bertemu banyak orang,

butuh waktu menyendiri untuk merasa normal kembali,

maka kemungkinan Anda memiliki tingkat sensitivitas sensorik atau emosional yang lebih tinggi. Dalam psikologi, ini sering ditemukan pada individu dengan ciri introversi atau highly sensitive person (HSP).



3. Kemampuan Menjaga Batasan (Boundary Awareness)

Berpura-pura sibuk kadang bukan soal bohong, tapi soal cara aman untuk menjaga batasan tanpa harus menjelaskan semuanya.