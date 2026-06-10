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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 11 Juni 2026 | 04.45 WIB

8 Rutinitas Sore Hari Orang-Orang yang Menghindari Kelelahan di Jam 3 Sore Menurut Psikologi

seseorang yang sedang makan siang dengan gembira./Magnific/freepik - Image

seseorang yang sedang makan siang dengan gembira./Magnific/freepik

JawaPos.com - Banyak orang mengalami penurunan energi pada sekitar pukul 2 hingga 4 sore. Fenomena yang sering disebut sebagai afternoon slump ini merupakan bagian normal dari ritme sirkadian tubuh.

Namun, beberapa orang mampu tetap fokus, produktif, dan tidak mudah merasa lelah di jam-jam tersebut. 

Menariknya, kebiasaan yang mereka lakukan bukan sekadar minum kopi lebih banyak, melainkan membangun rutinitas yang selaras dengan cara kerja otak dan tubuh menurut psikologi.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (10/6), terdapat delapan rutinitas sore hari yang umum dilakukan oleh orang-orang yang berhasil menghindari kelelahan pada jam 3 sore.

1. Mereka Tidak Menunggu Sampai Haus untuk Minum

Psikologi kesehatan menunjukkan bahwa kondisi dehidrasi ringan saja dapat memengaruhi suasana hati, konsentrasi, dan tingkat energi. Orang yang jarang mengalami penurunan energi biasanya memiliki kebiasaan minum air secara teratur sepanjang hari.

Alih-alih baru minum ketika merasa haus, mereka menjadikan hidrasi sebagai bagian dari rutinitas. Segelas air pada pertengahan siang membantu menjaga aliran darah dan fungsi otak tetap optimal.

Kebiasaan sederhana ini sering kali lebih efektif daripada menambah asupan kafein pada sore hari.

2. Mereka Bergerak Selama Beberapa Menit

Banyak penelitian psikologi perilaku menunjukkan bahwa aktivitas fisik ringan mampu meningkatkan kewaspadaan mental. Orang yang tetap bertenaga pada jam 3 sore tidak selalu berolahraga berat, tetapi mereka menghindari duduk terlalu lama.

Editor: Hanny Suwindari
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