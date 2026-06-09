8 Kebiasaan Harian yang Diam-Diam Membuktikan Bahwa Anda Lebih Kuat Secara Mental daripada yang Anda Kira Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang mengira kekuatan mental hanya terlihat dari kemampuan menghadapi tragedi besar atau tekanan ekstrem.

Padahal, menurut psikologi, ketangguhan mental justru sering tercermin melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari.

Menariknya, orang yang memiliki mental kuat sering kali tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya telah mengembangkan kemampuan psikologis yang luar biasa.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (9/6), jika beberapa kebiasaan berikut terasa familiar bagi Anda, mungkin Anda jauh lebih tangguh daripada yang selama ini Anda pikirkan.

1. Tetap Menjalankan Tanggung Jawab Meski Sedang Tidak Bersemangat

Tidak setiap hari seseorang bangun dengan motivasi tinggi. Ada hari-hari ketika rasa lelah, bosan, atau kecewa datang tanpa diundang. Namun, orang yang kuat secara mental memahami bahwa disiplin lebih penting daripada suasana hati.

Mereka tetap pergi bekerja, menyelesaikan tugas, mengurus keluarga, atau memenuhi tanggung jawab lainnya meskipun tidak sedang merasa bersemangat.

Dalam psikologi, kemampuan untuk tetap bertindak tanpa bergantung pada perasaan sesaat dikenal sebagai self-regulation atau pengendalian diri. Kemampuan ini merupakan salah satu indikator penting dari ketahanan psikologis.

Orang yang terus melangkah meskipun motivasi sedang rendah sebenarnya sedang menunjukkan kekuatan mental yang besar.