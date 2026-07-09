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Rabbany Wanadriani
Kamis, 9 Juli 2026 | 21.11 WIB

Hindari 5 Kesalahan Ini agar Kamar Tidur Tetap Rapi dan Nyaman

ilustrasi kamar tidur. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi kamar tidur. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Kamar tidur merupakan salah satu ruang pribadi yang seharusnya memberikan rasa nyaman, tenang, dan menjadi tempat untuk beristirahat setelah menjalani aktivitas sehari-hari. Karena itu, penataan dekorasi perlu diperhatikan agar suasana ruangan tetap terasa menyenangkan.

Sering kali, tampilan kamar yang kurang rapi bukan disebabkan oleh kesalahan besar, melainkan detail-detail kecil dalam pemilihan dan penempatan dekorasi. Tanpa disadari, beberapa keputusan dalam menata ruangan justru dapat membuat kamar terlihat penuh, sempit, dan kurang terorganisir.

Mengutip English Jagran, berikut lima kesalahan dekorasi kamar tidur yang sebaiknya dihindari karena dapat membuat ruangan tampak lebih berantakan dan tidak nyaman.

1. Terlalu banyak bantal

Menambahkan terlalu banyak bantal dan selimut dekoratif di kamar Anda mungkin tampak menarik, tetapi justru akan membuat berantakan.

Tempat tidur Anda akan terlihat sesak oleh bantal dan selimut tersebut.

Solusi: Jangan gunakan lebih dari 3 hingga 5 bantal, hiasilah dengan warna dan ukuran yang serasi. Pastikan bantal berada di atas tempat tidur.

2. Ruang penyimpanan di bawah tempat tidur

Kotak penyimpanan yang terlihat di bawah tempat tidur akan membuat kamar terlihat berantakan dan tidak rapi.

Kotak-kotak tersebut akan mengumpulkan debu dan kotoran lainnya, yang membuat lantai terlihat tidak bersih.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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