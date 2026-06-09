Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Rabu, 10 Juni 2026 | 05.55 WIB

9 Situasi dalam Hidup di Mana Hal Terbaik Harus Dilakukan Adalah Tetap Diam, Meskipun Anda Ingin Berbicara Menurut Psikologi

seseorang yang memilih untuk diam./Magnific/Drazen Zigic - Image

seseorang yang memilih untuk diam./Magnific/Drazen Zigic

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang menganggap kemampuan berbicara sebagai tanda kecerdasan, keberanian, atau kepercayaan diri.

Namun, psikologi menunjukkan bahwa mengetahui kapan harus diam sama pentingnya dengan mengetahui kapan harus berbicara. 

Diam bukan berarti pasif atau lemah. Dalam banyak situasi, memilih untuk tidak langsung bereaksi justru mencerminkan kematangan emosional, pengendalian diri, dan kebijaksanaan.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (9/6), terdapat sembilan situasi dalam hidup ketika tetap diam sering kali menjadi pilihan terbaik, meskipun Anda sangat ingin mengutarakan sesuatu.

1. Ketika Emosi Sedang Memuncak

Saat marah, kecewa, atau terluka, otak cenderung bekerja dalam mode reaktif. Dalam kondisi ini, seseorang lebih mudah mengatakan hal-hal yang tidak benar-benar dimaksudkan dan akhirnya menyesalinya.

Psikolog menjelaskan bahwa emosi yang intens dapat mengurangi kemampuan berpikir rasional. Karena itu, memberikan jeda sebelum berbicara membantu otak kembali tenang dan memungkinkan kita merespons secara lebih bijaksana.

Tidak semua perasaan harus segera diungkapkan. Terkadang, beberapa menit atau bahkan beberapa jam keheningan dapat mencegah kerusakan yang sulit diperbaiki.

2. Ketika Seseorang Hanya Ingin Didengarkan

Banyak orang sebenarnya tidak selalu mencari solusi. Mereka hanya ingin didengar dan dipahami.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Bukan Hanya Soal Uang, Inilah 4 Tanda Kamu Sukses dalam Hidup - Image
Kepribadian

Bukan Hanya Soal Uang, Inilah 4 Tanda Kamu Sukses dalam Hidup

Rabu, 10 Juni 2026 | 04.57 WIB

9 Buku yang Wajib Dibaca Setiap Orang Setidaknya Sekali Seumur Hidup, Apa Sajakah Itu? - Image
Kepribadian

9 Buku yang Wajib Dibaca Setiap Orang Setidaknya Sekali Seumur Hidup, Apa Sajakah Itu?

Rabu, 10 Juni 2026 | 02.05 WIB

8 Kebiasaan Pagi yang Diam-Diam Mengubah Seluruh Hidupku Selama Setahun Terakhir Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Kebiasaan Pagi yang Diam-Diam Mengubah Seluruh Hidupku Selama Setahun Terakhir Menurut Psikologi

Rabu, 10 Juni 2026 | 02.02 WIB

Terpopuler

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16 - Image
1

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16

2

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

3

Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan

4

Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026

5

Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar

6

Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"

7

Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo? 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore