9 Situasi dalam Hidup di Mana Hal Terbaik Harus Dilakukan Adalah Tetap Diam, Meskipun Anda Ingin Berbicara Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang menganggap kemampuan berbicara sebagai tanda kecerdasan, keberanian, atau kepercayaan diri.

Namun, psikologi menunjukkan bahwa mengetahui kapan harus diam sama pentingnya dengan mengetahui kapan harus berbicara.

Diam bukan berarti pasif atau lemah. Dalam banyak situasi, memilih untuk tidak langsung bereaksi justru mencerminkan kematangan emosional, pengendalian diri, dan kebijaksanaan.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (9/6), terdapat sembilan situasi dalam hidup ketika tetap diam sering kali menjadi pilihan terbaik, meskipun Anda sangat ingin mengutarakan sesuatu.

1. Ketika Emosi Sedang Memuncak

Saat marah, kecewa, atau terluka, otak cenderung bekerja dalam mode reaktif. Dalam kondisi ini, seseorang lebih mudah mengatakan hal-hal yang tidak benar-benar dimaksudkan dan akhirnya menyesalinya.

Psikolog menjelaskan bahwa emosi yang intens dapat mengurangi kemampuan berpikir rasional. Karena itu, memberikan jeda sebelum berbicara membantu otak kembali tenang dan memungkinkan kita merespons secara lebih bijaksana.

Tidak semua perasaan harus segera diungkapkan. Terkadang, beberapa menit atau bahkan beberapa jam keheningan dapat mencegah kerusakan yang sulit diperbaiki.

2. Ketika Seseorang Hanya Ingin Didengarkan