4 Zodiak Paling Cepat Move On, Mampu Melanjutkan Hidup dengan Baik Setelah Kata Perpisahan

JawaPos.com - Sebagian zodiak membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melupakan mantan.

Mereka sulit bangkit setelah putus, dan terus merindukan hubungan yang baru saja berakhir.

Namun, ada juga zodiak yang lebih cepat move on dari mantan. Mereka terlihat sangat mudah untuk kembali melanjutkan hidup setelah kata perpisahan.

Mengutip informasi dari laman //collective.world berikut empat zodiak yang kemungkinan besar sudah melupakan sang mantan.

Aries

Aries bisa jatuh cinta dengan cepat, mereka juga mampu melupakan mantan dalam waktu singkat. Selain aries memiliki rentan perhatian yang pendek, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk tertarik pada orang baru, aries juga memiliki kehidupan yang sangat sibuk, sehingga mudah teralihkan pada pekerjaan, hobi, dan aktivitas.

Libra

Libra merasakan bahwa patah hati memanglah menyakitkan. Namun, tidak akan berlangsung lama. Pada akhirnya, mereka akan menyadari bahwa mereka menemukan pasangan yang lebih cocok dan bahwa hubungan sebelumnya memang harus berakhir, supaya mereka tidak terus terluka.

Leo

Leo memahami nilai dirinya dan tidak ingin bertahan di dalam hubungan yang tidak sesuai dengan harapan. Namun, mereka sangat cepat bangkit dan membuka diri untuk sosok baru.

Leo ingin menikmati hidup semaksimal mungkin. Mereka lebih memilih fokus menikmati masa kini dan membangun masa depan yang lebih baik.

Sagittarius

Sagittarius tidak akan memendam kesediahan terlalu lama. Mereka membiarkan diri merasakan emosi, kemuidan perlahan segera melanjutkan hidup.