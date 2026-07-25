4 Zodiak Paling Cepat Move On, Mampu Melanjutkan Hidup dengan Baik Setelah Kata Perpisahan

Ilustrasi move on/Magnific
JawaPos.com - Sebagian zodiak membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melupakan mantan.
Mereka sulit bangkit setelah putus, dan terus merindukan hubungan yang baru saja berakhir.
Namun, ada juga zodiak yang lebih cepat move on dari mantan. Mereka terlihat sangat mudah untuk kembali melanjutkan hidup setelah kata perpisahan.
Mengutip informasi dari laman //collective.world berikut empat zodiak yang kemungkinan besar sudah melupakan sang mantan.
Aries
Aries bisa jatuh cinta dengan cepat, mereka juga mampu melupakan mantan dalam waktu singkat. Selain aries memiliki rentan perhatian yang pendek, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk tertarik pada orang baru, aries juga memiliki kehidupan yang sangat sibuk, sehingga mudah teralihkan pada pekerjaan, hobi, dan aktivitas.
Libra
Libra merasakan bahwa patah hati memanglah menyakitkan. Namun, tidak akan berlangsung lama. Pada akhirnya, mereka akan menyadari bahwa mereka menemukan pasangan yang lebih cocok dan bahwa hubungan sebelumnya memang harus berakhir, supaya mereka tidak terus terluka.
Leo
Leo memahami nilai dirinya dan tidak ingin bertahan di dalam hubungan yang tidak sesuai dengan harapan. Namun, mereka sangat cepat bangkit dan membuka diri untuk sosok baru.
Leo ingin menikmati hidup semaksimal mungkin. Mereka lebih memilih fokus menikmati masa kini dan membangun masa depan yang lebih baik.
Sagittarius
Sagittarius tidak akan memendam kesediahan terlalu lama. Mereka membiarkan diri merasakan emosi, kemuidan perlahan segera melanjutkan hidup.
Sagittarius akan menikmati waktu sendiri, di mana mereka bisa merasakan kebebasan dan menjalin kehidupan yang sesuai dengan keinginan mereka, sembari mencari pengalaman yang menyenangkan.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Nathalie Holscher-Aripat Menikah, Sule Titip Pesan untuk Adzam, Balasan Nathalie Jadi Sorotan
Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Analis Ungkap Strategi Iran Pilih Sasar Negara Teluk Tanpa Serang Kapal Induk AS