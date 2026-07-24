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Rabbany Wanadriani
Jumat, 24 Juli 2026 | 23.02 WIB

Setelah Terpuruk, 4 Zodiak Ini Diprediksi Menemukan Titik Balik Hidup

ilustrasi orang yang kuat. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang kuat. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Tidak ada kehidupan yang selalu berjalan mulus. Setiap orang pasti pernah menghadapi masa penuh tantangan, kegagalan, maupun rintangan yang datang tanpa diduga.

Meski sebagian orang mampu bertahan di tengah kesulitan, ujian sesungguhnya adalah menemukan kekuatan untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan hidup.

Dalam pandangan astrologi, ada beberapa zodiak yang diyakini akan memasuki fase kebangkitan setelah melewati masa-masa yang berat.

Dikutip dari Times of India, berikut empat zodiak yang diprediksi mampu bangkit kembali dan meraih peluang baru usai menghadapi berbagai kemunduran.

1. Cancer

Cancer sering kali terjerumus ke dalam kesulitan yang mendalam, terutama ketika menyangkut keluarga dan emosi.

Namun, begitu mulai pulih, tidak ada yang bisa menghentikan mereka.

Setelah setiap fase sulit, mereka mendapatkan kembali kekuatan dan memprioritaskan keseimbangan emosional.

Setelah melewati masa sulit, mereka sering membangun hubungan yang lebih sehat dan menemukan potensi batinnya.

2. Scorpio

Editor: Setyo Adi Nugroho
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