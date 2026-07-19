Sulit Dibedakan, Ini 7 Tanda Seseorang Hanya Memainkan Peran sebagai Orang Baik

ilustrasi orang yang pura-pura baik. (freepik)
JawaPos.com - Pernahkah Anda bertemu seseorang yang baru dikenal tetapi langsung terlihat sangat ramah, sering memberikan pujian, dan bersikap seolah sudah menjadi teman dekat?
Pada awalnya, sikap tersebut mungkin terasa menyenangkan. Namun, seiring berjalannya waktu, terkadang muncul perasaan bahwa ada sesuatu yang kurang sesuai antara perkataan dan tindakan mereka.
Kebaikan yang tulus biasanya terlihat dari konsistensi perilaku, bukan hanya dari kata-kata manis atau sikap yang ditampilkan di depan orang lain. Ketika sebuah keramahan hanya menjadi topeng, tanda-tandanya perlahan dapat terlihat melalui cara seseorang bersikap.
Mengutip ulasan Geediting, berikut tujuh perilaku yang sering muncul pada orang yang berpura-pura baik serta cara mengenalinya agar Anda lebih bijak dalam membangun hubungan.
1. Pujian yang terlalu manis
Pujian yang tulus biasanya terasa spesifik.
Namun, orang yang berpura-pura baik cenderung memberikan pujian yang terdengar seperti ditiru dari naskah dan umum.
Mereka mengandalkan hal ini karena berpikir pujian terus-menerus akan membuat orang lain berada di pihaknya.
2. Sindiran halus yang dibalut humor
Salah satu tanda paling umum dari perilaku berpura-pura baik adalah lelucon yang tidak terasa seperti lelucon.
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026
Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga
Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026
Usai Timnas Inggris Gagal ke Final Piala Dunia 2026, Gary Neville dan Roy Keane Saling Adu Pendapat
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga