Sulit Dibedakan, Ini 7 Tanda Seseorang Hanya Memainkan Peran sebagai Orang Baik

JawaPos.com - Pernahkah Anda bertemu seseorang yang baru dikenal tetapi langsung terlihat sangat ramah, sering memberikan pujian, dan bersikap seolah sudah menjadi teman dekat?

Pada awalnya, sikap tersebut mungkin terasa menyenangkan. Namun, seiring berjalannya waktu, terkadang muncul perasaan bahwa ada sesuatu yang kurang sesuai antara perkataan dan tindakan mereka.

Kebaikan yang tulus biasanya terlihat dari konsistensi perilaku, bukan hanya dari kata-kata manis atau sikap yang ditampilkan di depan orang lain. Ketika sebuah keramahan hanya menjadi topeng, tanda-tandanya perlahan dapat terlihat melalui cara seseorang bersikap.

Mengutip ulasan Geediting, berikut tujuh perilaku yang sering muncul pada orang yang berpura-pura baik serta cara mengenalinya agar Anda lebih bijak dalam membangun hubungan.

1. Pujian yang terlalu manis

Pujian yang tulus biasanya terasa spesifik.

Namun, orang yang berpura-pura baik cenderung memberikan pujian yang terdengar seperti ditiru dari naskah dan umum.

Mereka mengandalkan hal ini karena berpikir pujian terus-menerus akan membuat orang lain berada di pihaknya.

2. Sindiran halus yang dibalut humor