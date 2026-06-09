10 Tanda Bukan Orang Baik, Mereka Hanya Pandai Berpura-Pura Menurut Psikologi

seseorang yang pandai berpura-pura baik./Magnific/The Yuri Arcurs Collection
JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menilai seseorang dari sikap ramah, tutur kata yang sopan, atau kesediaannya membantu orang lain.
Namun, menurut psikologi, perilaku yang terlihat baik di permukaan belum tentu mencerminkan karakter yang sebenarnya. Ada orang yang mampu membangun citra positif di depan banyak orang, tetapi memiliki motif tersembunyi atau pola perilaku yang merugikan orang lain.
Psikologi kepribadian menjelaskan bahwa karakter seseorang lebih terlihat dari konsistensi perilaku, empati yang tulus, dan cara mereka memperlakukan orang lain ketika tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh.
Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (9/6), terdapat beberapa tanda bahwa seseorang mungkin hanya pandai berpura-pura baik.
1. Kebaikannya Selalu Disertai Pamrih
Orang yang benar-benar baik biasanya membantu tanpa terlalu mengharapkan imbalan. Sebaliknya, orang yang berpura-pura baik sering kali melakukan sesuatu karena menginginkan keuntungan tertentu, seperti pujian, popularitas, atau balasan di masa depan.
Mereka mungkin terlihat sangat perhatian, tetapi jika bantuan yang diberikan tidak dihargai atau tidak menghasilkan manfaat bagi dirinya, sikap mereka bisa berubah secara drastis.
2. Sangat Ramah di Depan, Berbeda di Belakang
Salah satu tanda paling umum adalah adanya perbedaan besar antara perilaku di depan seseorang dan ketika orang tersebut tidak ada. Mereka pandai menjaga citra, tetapi tidak segan membicarakan keburukan orang lain atau menyebarkan gosip.
Menurut psikologi sosial, inkonsistensi seperti ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mempertahankan reputasi, bukan hubungan yang tulus.
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