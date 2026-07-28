6 Zodiak dengan Kepribadian yang Paling Mudah Baper Menurut Astrologi, Cek Tandamu di Sini

JawaPos.com – Zodiak memiliki cara pandang berbeda dalam menanggapi ucapan maupun sikap orang di sekitarnya.

Sebagian zodiak dikenal dengan kepribadian mudah baper dan menganggap segala hal selalu berkaitan dengan dirinya sendiri.

Astrologi menjelaskan bahwa kecenderungan ini muncul karena karakter dasar yang melekat pada masing-masing zodiak.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (28/7), dijelaskan mengenai 6 zodiak dengan kepribadian yang paling mudah baper menurut Astrologi

1. Aries

Aries dikenal sebagai zodiak yang paling sering menempati daftar sifat negatif dalam berbagai ulasan astrologi.

Zodiak ini cenderung mengaitkan hampir semua ucapan orang lain dengan dirinya sendiri secara langsung.

Pernyataan sederhana sekalipun bisa mereka artikan sebagai sindiran atau kritik terhadap pribadi mereka.

Kecenderungan ini membuat Aries mudah tersinggung meski topik pembicaraan sebenarnya tidak menyangkut mereka sama sekali.