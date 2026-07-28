6 Zodiak Ini Dikenal Punya Kepribadian yang Paling Mudah Baper Menurut Astrologi, Cek Tandamu di Sini

Zodiak dengan kepribadian yang paling mudah baper menurut astrologi
JawaPos.com – Zodiak memiliki cara pandang berbeda dalam menanggapi ucapan maupun sikap orang di sekitarnya.
Sebagian zodiak dikenal dengan kepribadian mudah baper dan menganggap segala hal selalu berkaitan dengan dirinya sendiri.
Astrologi menjelaskan bahwa kecenderungan ini muncul karena karakter dasar yang melekat pada masing-masing zodiak.
Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (28/7), dijelaskan mengenai berikut ini ulasan selengkapnya.
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1. Aries
Aries dikenal sebagai zodiak yang paling sering menempati daftar sifat negatif dalam berbagai ulasan astrologi.
Zodiak ini cenderung mengaitkan hampir semua ucapan orang lain dengan dirinya sendiri secara langsung.
Pernyataan sederhana sekalipun bisa mereka artikan sebagai sindiran atau kritik terhadap pribadi mereka.
Kecenderungan ini membuat Aries mudah tersinggung meski topik pembicaraan sebenarnya tidak menyangkut mereka sama sekali.
Sikap defensif sering muncul begitu mereka merasa ada pihak yang menyerang secara tidak langsung.
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