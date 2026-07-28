Bukan Sekadar Pelupa, Ini 7 Kepribadian yang Sering Lupa Saat Berbicara

ciri kepribadian orang yang sering lupa ketika percakapan menurut Psikologi. (Freepik/ pressfoto)
JawaPos.com – Lupa dengan apa yang hendak disampaikan di tengah percakapan merupakan pengalaman yang cukup umum. Dalam psikologi, kondisi tersebut tidak selalu berkaitan dengan daya ingat yang buruk, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh pola kepribadian dan cara otak memproses informasi.
Seseorang yang kerap kehilangan alur pembicaraan bisa jadi memiliki pikiran yang sangat aktif, mudah terdistraksi, atau terlalu fokus pada proses berpikir internal. Pada sebagian orang, kebiasaan ini juga dikaitkan dengan kecenderungan overthinking, sifat introvert, atau kebiasaan menganalisis berbagai hal secara mendalam.
Dikutip dari Geediting, berikut tujuh karakter yang kerap ditemukan pada orang yang sering lupa saat sedang berbincang.
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1. Memiliki kreativitas yang tinggi
Orang kreatif biasanya dipenuhi berbagai ide yang terus bermunculan. Pikiran mereka aktif menghubungkan satu gagasan dengan gagasan lain sehingga perhatian mudah berpindah ke berbagai kemungkinan baru.
Akibatnya, mereka terkadang kehilangan fokus terhadap topik utama yang sedang dibahas. Di sisi lain, kemampuan tersebut membuat mereka unggul dalam menemukan solusi kreatif dan menghadirkan sudut pandang yang berbeda.
2. Senang melakukan refleksi diri
Mereka yang gemar merenungkan pengalaman dan perasaan sendiri sering kali tenggelam dalam proses berpikir yang mendalam. Saat percakapan berlangsung, perhatian mereka bisa beralih pada analisis terhadap emosi atau pengalaman pribadi.
Kondisi ini membuat mereka sesekali lupa dengan poin yang ingin disampaikan. Namun, kebiasaan berefleksi juga membantu meningkatkan kesadaran diri serta kemampuan memahami orang lain.
3. Sangat peka terhadap lingkungan
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