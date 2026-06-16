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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 16 Juni 2026 | 17.24 WIB

Banyak Orang Tak Menyadari, 7 Pengalaman Masa Kecil Ini Sering Dialami Anak Pintar yang Tumbuh Penuh Kekhawatiran

Ilustrasi orang yang sedang khawatir. (Magnific) - Image

Ilustrasi orang yang sedang khawatir. (Magnific)

JawaPos.Com - Menjadi anak yang cerdas sering dianggap sebagai anugerah besar. Mereka mudah memahami pelajaran, cepat menemukan solusi, dan sering menjadi kebanggaan keluarga maupun sekolah. 

Dari luar, kehidupan mereka tampak berjalan lebih mudah dibandingkan anak-anak lain. Namun kenyataannya tidak selalu demikian.

Di balik nilai tinggi dan pujian yang terus berdatangan, banyak anak cerdas menghadapi tekanan yang tidak terlihat oleh orang lain. 

Seiring waktu, tekanan tersebut dapat meninggalkan jejak emosional yang bertahan hingga dewasa. 

Bahkan, tidak sedikit orang dewasa yang sangat cemas ternyata pernah menjadi anak-anak yang dianggap paling pintar di lingkungannya.

Kecemasan yang mereka rasakan bukan muncul begitu saja. Sering kali, akar masalahnya berasal dari pengalaman masa kecil yang membentuk cara mereka memandang diri sendiri, orang lain, dan dunia di sekitarnya.

Dilansir dari Yourtango, inilah tujuh pengalaman masa kecil yang sering mengubah anak-anak paling cerdas menjadi orang dewasa yang sangat cemas.

1. Terlalu Sering Dipuji Karena Prestasi

Banyak anak cerdas tumbuh dengan identitas yang sangat melekat pada prestasi. 

Setiap nilai tinggi mendapat pujian, setiap kemenangan dirayakan, dan setiap keberhasilan dianggap sebagai bukti bahwa mereka istimewa.

Sekilas hal ini terdengar positif. Namun ketika pujian hanya berfokus pada hasil, anak mulai percaya bahwa nilai dirinya bergantung pada pencapaian.

Lambat laun mereka merasa harus selalu sempurna. Ketika dewasa, kegagalan kecil bisa terasa seperti bencana besar. 

Mereka menjadi takut melakukan kesalahan karena khawatir kehilangan pengakuan yang selama ini menjadi sumber rasa percaya diri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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