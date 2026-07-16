Jika Anda Ingin Menjadi Sahabat Terbaik bagi Diri Sendiri, Anda Perlu Meluangkan Waktu untuk 7 Pengalaman Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menjadi sahabat terbaik bagi dirinya sendiri. (Magnific)

JawaPos.com - Di tengah kesibukan, tuntutan pekerjaan, tekanan media sosial, dan berbagai ekspektasi dari lingkungan, banyak orang tanpa sadar menghabiskan begitu banyak energi untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Kita belajar menjadi pendengar yang baik, rekan kerja yang dapat diandalkan, atau anggota keluarga yang selalu siap membantu. Namun, ada satu hubungan yang sering diabaikan: hubungan dengan diri sendiri.



Psikologi modern menunjukkan bahwa kualitas hidup seseorang sangat dipengaruhi oleh bagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri. Orang yang mampu menjadi sahabat terbaik bagi dirinya bukan berarti egois atau menutup diri dari orang lain. Sebaliknya, mereka memiliki hubungan yang sehat dengan diri sendiri sehingga lebih mampu menghadapi tekanan, membangun relasi yang positif, dan menjalani hidup dengan lebih bermakna.



Menjadi sahabat terbaik bagi diri sendiri bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Hubungan ini dibangun melalui pengalaman-pengalaman yang memungkinkan kita mengenal, menerima, dan menghargai diri secara lebih mendalam.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (15/7), terdapat tujuh pengalaman penting yang layak Anda luangkan waktu untuk, menurut berbagai temuan psikologi.



1. Menghabiskan Waktu Sendirian Tanpa Merasa Bersalah



Banyak orang menganggap kesendirian sebagai sesuatu yang harus dihindari. Padahal, psikologi membedakan antara kesepian (loneliness) dan menyendiri (solitude). Kesepian adalah kondisi emosional ketika seseorang merasa terputus dari orang lain, sedangkan menyendiri adalah pilihan yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan mental.



Saat Anda sengaja meluangkan waktu untuk sendiri, otak memiliki kesempatan untuk memproses pengalaman, mengatur emosi, dan mengevaluasi tujuan hidup. Momen-momen ini juga meningkatkan kesadaran diri (self-awareness), yang menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan diri.



Tidak perlu melakukan sesuatu yang rumit. Duduk di taman, menikmati secangkir kopi tanpa membuka ponsel, membaca buku, atau berjalan kaki sendirian sudah cukup untuk memberi ruang bagi pikiran beristirahat dari kebisingan sehari-hari.



Semakin nyaman Anda dengan diri sendiri, semakin sedikit Anda bergantung pada validasi dari orang lain.



2. Mengenali dan Menerima Emosi Apa Adanya



Sebagian besar dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa emosi tertentu harus disembunyikan. Kita diajarkan untuk tidak menangis, tidak marah, atau tidak menunjukkan rasa takut.



Padahal, psikologi menjelaskan bahwa setiap emosi memiliki fungsi penting. Rasa sedih membantu kita memproses kehilangan, rasa takut melindungi dari bahaya, sementara kemarahan dapat menjadi sinyal bahwa ada batas pribadi yang telah dilanggar.



Menjadi sahabat terbaik bagi diri sendiri berarti berhenti menghakimi emosi yang muncul. Alih-alih berkata, "Aku seharusnya tidak merasa seperti ini," cobalah menggantinya dengan, "Aku sedang merasa sedih, dan itu wajar."



Pendekatan ini dikenal sebagai emotional acceptance, yang terbukti membantu menurunkan stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis.



Emosi yang diterima cenderung lebih cepat berlalu dibandingkan emosi yang terus ditekan.



3. Berlatih Self-Compassion Ketika Melakukan Kesalahan



Banyak orang menjadi pengkritik paling keras bagi dirinya sendiri. Kesalahan kecil sering kali dibalas dengan kalimat seperti:



"Aku memang tidak becus."

"Kenapa aku selalu gagal?"

"Semua ini salahku."



Psikolog Kristin Neff memperkenalkan konsep self-compassion, yaitu memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan yang sama seperti ketika kita menghibur seorang teman.



Bayangkan sahabat Anda gagal dalam sebuah wawancara kerja. Kemungkinan besar Anda tidak akan mengatakan bahwa ia tidak berguna. Sebaliknya, Anda akan memberi semangat dan mengingatkannya bahwa kegagalan adalah bagian dari proses.



Lalu mengapa kita sering berbicara jauh lebih kasar kepada diri sendiri?



Penelitian menunjukkan bahwa self-compassion berkaitan dengan tingkat kecemasan yang lebih rendah, ketahanan mental yang lebih baik, dan motivasi yang lebih sehat dibandingkan kritik diri yang berlebihan.



4. Melakukan Aktivitas yang Membuat Anda Merasa "Hidup"



Dalam psikologi positif, terdapat konsep flow, yaitu kondisi ketika seseorang begitu tenggelam dalam suatu aktivitas hingga kehilangan kesadaran terhadap waktu.



Pengalaman ini sering muncul ketika kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan minat sekaligus cukup menantang.



Aktivitas tersebut bisa berupa:



Menulis.

Melukis.

Berkebun.

Memasak.

Bermain musik.

Berolahraga.

Belajar keterampilan baru.



Aktivitas semacam ini bukan sekadar hiburan. Ia membantu meningkatkan rasa kompetensi, memperbaiki suasana hati, dan memberikan makna dalam kehidupan sehari-hari.



Jika akhir-akhir ini hidup terasa monoton, mungkin bukan karena Anda membutuhkan liburan mahal, melainkan karena sudah terlalu lama tidak melakukan sesuatu yang benar-benar Anda sukai.



5. Menetapkan Batasan yang Sehat



Menjadi orang baik bukan berarti selalu berkata "ya".



Psikologi menunjukkan bahwa kemampuan menetapkan batasan (healthy boundaries) merupakan salah satu indikator hubungan yang sehat, baik dengan orang lain maupun dengan diri sendiri.



Batasan dapat berupa:



Menolak pekerjaan tambahan ketika jadwal sudah penuh.

Mengurangi interaksi dengan orang yang terus-menerus menguras energi.

Menyisihkan waktu khusus untuk beristirahat.

Tidak selalu merasa harus membalas pesan saat itu juga.



Awalnya, mengatakan "tidak" mungkin terasa tidak nyaman. Namun dalam jangka panjang, batasan yang sehat justru mengurangi stres, mencegah kelelahan emosional, dan membantu menjaga keseimbangan hidup.



Menghargai waktu dan energi sendiri adalah bentuk penghormatan terhadap diri.



6. Merefleksikan Perjalanan Hidup Secara Jujur



Kesibukan sering membuat kita terus bergerak tanpa pernah berhenti untuk melihat sejauh apa perjalanan yang telah ditempuh.



Melakukan refleksi secara rutin membantu kita memahami pola perilaku, mengenali perkembangan diri, sekaligus belajar dari pengalaman.



Anda bisa mencoba beberapa pertanyaan sederhana seperti:



Apa pencapaian yang paling saya banggakan tahun ini?

Tantangan apa yang paling banyak mengajari saya?

Nilai apa yang ingin saya pegang ke depannya?

Apa yang sebenarnya membuat saya bahagia?



Menulis jurnal juga terbukti dalam banyak penelitian membantu mengurangi stres, meningkatkan regulasi emosi, dan memperjelas tujuan hidup.



Refleksi bukan tentang menghakimi masa lalu, tetapi memahami diri dengan lebih utuh.



7. Merayakan Kemajuan Sekecil Apa Pun



Banyak orang hanya memberi penghargaan kepada dirinya ketika berhasil mencapai target besar.



Padahal, psikologi motivasi menunjukkan bahwa mengakui kemajuan kecil membantu mempertahankan semangat dan membangun rasa percaya diri.



Anda tidak harus menunggu promosi jabatan atau pencapaian besar untuk merasa bangga.



Rayakan hal-hal sederhana seperti:



Berhasil bangun lebih pagi selama seminggu.

Menyelesaikan buku yang telah lama ingin dibaca.

Berani menyampaikan pendapat dalam rapat.

Konsisten berolahraga.

Berhasil melewati hari yang sulit tanpa menyerah.



Menghargai proses membuat otak lebih termotivasi untuk terus berkembang.



Lama-kelamaan, kebiasaan ini membentuk pola pikir bahwa pertumbuhan adalah perjalanan, bukan perlombaan.



Menjadi Sahabat Terbaik Dimulai dari Cara Anda Memperlakukan Diri Sendiri



Hubungan yang paling panjang dalam hidup adalah hubungan dengan diri sendiri. Karena itu, penting untuk memastikan bahwa hubungan tersebut dipenuhi dengan rasa hormat, pengertian, dan kasih sayang.



Meluangkan waktu untuk menyendiri, menerima emosi, berlatih self-compassion, menikmati aktivitas yang bermakna, menetapkan batasan, melakukan refleksi, dan merayakan kemajuan kecil bukanlah bentuk kemewahan. Semua itu merupakan investasi bagi kesehatan mental dan kualitas hidup dalam jangka panjang.



