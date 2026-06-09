Orang-Orang yang Membangun Kekayaan Secara Perlahan Menghindari 9 Kesalahan Umum Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang mengira bahwa membangun kekayaan adalah hasil dari keberuntungan, warisan, atau kemampuan menghasilkan uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat.

Namun, berbagai penelitian psikologi perilaku dan keuangan menunjukkan bahwa kekayaan yang bertahan lama sering kali dibangun melalui keputusan-keputusan kecil yang konsisten selama bertahun-tahun.

Perbedaan antara seseorang yang berhasil mencapai kebebasan finansial dan seseorang yang terus-menerus kesulitan mengelola uang sering kali bukan terletak pada besarnya pendapatan, melainkan pada pola pikir dan kebiasaan yang mereka miliki.

Orang-orang yang membangun kekayaan secara perlahan memahami bahwa kesalahan kecil yang dilakukan berulang kali dapat menghambat pertumbuhan aset mereka secara signifikan.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (8/6), terdapat sembilan kesalahan umum yang biasanya mereka hindari.

1. Mengejar Kepuasan Instan

Psikologi mengenal konsep delayed gratification, yaitu kemampuan menunda kesenangan saat ini demi manfaat yang lebih besar di masa depan.

Salah satu penelitian paling terkenal tentang hal ini adalah eksperimen "Marshmallow Test" yang menunjukkan bahwa individu yang mampu menunda kepuasan cenderung memiliki hasil kehidupan yang lebih baik dalam berbagai aspek, termasuk keuangan.

Orang yang membangun kekayaan tidak selalu menolak kesenangan. Mereka hanya tidak mengorbankan masa depan demi kepuasan sesaat. Mereka berpikir dua kali sebelum membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan hanya karena sedang tren atau sedang diskon.