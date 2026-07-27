Rezeki Mengalir Deras! 8 Weton Bertuah Ini Disebut Titisan Dewa Kekayaan

JawaPos.com - Keyakinan ini bukanlah tanpa dasar. Sejak ratusan tahun silam, para leluhur Jawa menggunakan hitungan weton untuk memetakan garis nasib seseorang dalam hal rezeki, jodoh, hingga derajat kehidupan.

Salah satu perhitungan penting adalah konsep tibo gedong, yakni seseorang yang hitungan wetonnya jatuh ke dalam kategori yang sangat bagus dan dipercaya membawa berkah kekayaan.

Dalam hal ini, 8 weton tertentu dipercaya sebagai bagian dari kelompok tibo gedong dengan potensi menjadi pengayom, pemimpin, dan tentu saja pemilik rezeki melimpah.

Dilansir dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut adalah delapan weton Jawa yang dikenal sebagai urat emas dan disebut-sebut sebagai reinkarnasi dewa kekayaan:

1. Senin Wage Dinaungi aura spiritual La Kuning Geni (api), pemilik weton ini dikenal mudah tersinggung namun sangat sportif dan bertanggung jawab. Meski aliran rezekinya kecil secara nominal, ia selalu dimudahkan dalam berbagai urusan ekonomi dan dipercaya membawa kelancaran rezeki seumur hidup.

2. Selasa Legi Masih dengan elemen api sebagai spiritualitasnya, weton ini memiliki karakter yang sensitif, mudah tersinggung, tapi juga hangat, ceria, dan mudah bergaul. Ia dikenal mampu memberikan kebahagiaan bagi orang di sekitarnya, dan dari sana datang pula rezekinya.

3. Minggu Kliwon Termasuk dalam kelompok weton dengan jumlah neptu 13 dan dinaungi La Kuning Lintang (bintang). Ia pribadi tertutup namun disukai banyak orang karena kesederhanaannya. Dalam ramalan primbon, weton ini berpeluang sukses di banyak bidang dan menjadi sumber rezeki bagi keluarga.

4. Senin Pahing Dikenal sangat cerdas, bercita-cita tinggi, dan jujur. Namun keras kepala. Meski cepat mendapat uang, mereka juga cepat menghabiskannya. Jika mampu mengatur keuangan dengan baik, masa depannya sangat cerah.

5. Kamis Legi Punya kharisma kepemimpinan, kreatif, tekun, dan menyukai kerja mandiri. Weton ini biasanya sudah mapan secara ekonomi sejak usia muda dan stabil hingga tua, terutama bila bisa menjaga fokusnya.