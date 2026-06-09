9 Buku yang Wajib Dibaca Setiap Orang Setidaknya Sekali Seumur Hidup, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang membaca buku di waktu yang senggang./Magnific/prostooleh
JawaPos.com - Buku memiliki kemampuan unik untuk mengubah cara kita memandang dunia. Beberapa buku tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran hidup, memperluas wawasan, dan membantu kita memahami diri sendiri maupun orang lain dengan lebih baik.
Di antara jutaan buku yang pernah diterbitkan, ada beberapa karya yang dianggap begitu berpengaruh sehingga layak dibaca setidaknya sekali seumur hidup.
Dilansir dari Expert Editor pada Senin (8/6), terdapat sembilan buku yang telah menginspirasi jutaan pembaca di seluruh dunia dan tetap relevan lintas generasi.
1. To Kill a Mockingbird – Pelajaran tentang Empati dan Keadilan
Karya klasik ini mengisahkan kehidupan seorang gadis kecil bernama Scout Finch di Amerika Serikat bagian selatan pada masa ketika diskriminasi ras masih sangat kuat. Melalui sudut pandang seorang anak, pembaca diajak memahami pentingnya keadilan, keberanian moral, dan empati.
Pesan paling kuat dari buku ini adalah bahwa kita tidak bisa benar-benar memahami seseorang sampai kita mencoba melihat dunia dari sudut pandangnya. Nilai tersebut tetap relevan hingga saat ini, baik dalam hubungan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat.
2. 1984 – Peringatan tentang Kekuasaan yang Tak Terkontrol
Ditulis pada tahun 1949, buku ini menggambarkan dunia distopia di mana pemerintah mengawasi setiap aspek kehidupan warga. Konsep "Big Brother" yang diperkenalkan Orwell menjadi simbol pengawasan berlebihan dan manipulasi informasi.
Meskipun ditulis puluhan tahun lalu, tema-tema dalam buku ini terasa semakin relevan di era digital, ketika privasi, kebebasan berekspresi, dan informasi menjadi isu penting dalam kehidupan modern.
3. The Alchemist – Tentang Mengejar Impian
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"
Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo?