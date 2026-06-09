9 Buku yang Wajib Dibaca Setiap Orang Setidaknya Sekali Seumur Hidup, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Buku memiliki kemampuan unik untuk mengubah cara kita memandang dunia. Beberapa buku tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran hidup, memperluas wawasan, dan membantu kita memahami diri sendiri maupun orang lain dengan lebih baik.

Di antara jutaan buku yang pernah diterbitkan, ada beberapa karya yang dianggap begitu berpengaruh sehingga layak dibaca setidaknya sekali seumur hidup.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (8/6), terdapat sembilan buku yang telah menginspirasi jutaan pembaca di seluruh dunia dan tetap relevan lintas generasi.

1. To Kill a Mockingbird – Pelajaran tentang Empati dan Keadilan

Karya klasik ini mengisahkan kehidupan seorang gadis kecil bernama Scout Finch di Amerika Serikat bagian selatan pada masa ketika diskriminasi ras masih sangat kuat. Melalui sudut pandang seorang anak, pembaca diajak memahami pentingnya keadilan, keberanian moral, dan empati.

Pesan paling kuat dari buku ini adalah bahwa kita tidak bisa benar-benar memahami seseorang sampai kita mencoba melihat dunia dari sudut pandangnya. Nilai tersebut tetap relevan hingga saat ini, baik dalam hubungan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat.

2. 1984 – Peringatan tentang Kekuasaan yang Tak Terkontrol

Ditulis pada tahun 1949, buku ini menggambarkan dunia distopia di mana pemerintah mengawasi setiap aspek kehidupan warga. Konsep "Big Brother" yang diperkenalkan Orwell menjadi simbol pengawasan berlebihan dan manipulasi informasi.

Meskipun ditulis puluhan tahun lalu, tema-tema dalam buku ini terasa semakin relevan di era digital, ketika privasi, kebebasan berekspresi, dan informasi menjadi isu penting dalam kehidupan modern.