6 Prioritas Kebiasaan Orang Sangat Produktif yang Bisa Dikenali Menurut Psikologi

Prioritas kebiasaan orang sangat produktif menurut psikologi./Magnific/ freepik
JawaPos.com – Psikologi mengungkap bahwa orang yang sangat produktif bisa dikenali bukan dari alat atau trik yang mereka gunakan, melainkan dari prioritas yang mereka pilih setiap hari.
Kebiasaan orang sangat produktif sering kali bertentangan dengan saran umum yang beredar luas, namun hasilnya jauh lebih nyata dan berkelanjutan.
Memahami cara mereka memprioritaskan waktu, energi, dan tugas memberikan wawasan berharga tentang bagaimana produktivitas sejati bekerja menurut psikologi.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (7/6), berikut enam prioritas yang secara konsisten dimiliki oleh orang-orang yang sangat produktif dan bisa menjadi panduan untuk mengubah cara kerja kamu.
1. Tekanan yang mereka berikan pada diri sendiri
Banyak orang menyalahkan diri sendiri karena dianggap malas, padahal masalah sebenarnya adalah terlalu banyak tekanan yang justru membuat mereka kewalahan.
Alih-alih memaksa diri untuk langsung mencapai hasil besar, orang sangat produktif hanya fokus pada satu langkah kecil berikutnya yang perlu dilakukan.
Menulis satu paragraf, memakai sepatu lari, atau mengirim satu email kepada klien potensial adalah contoh tindakan kecil yang membangun momentum secara nyata.
Tindakan kecil yang konsisten ini perlahan membentuk kebiasaan yang menghasilkan kemajuan jauh lebih besar daripada rencana besar yang tidak pernah dimulai.
Dengan membuat setiap langkah terasa sangat mudah, hambatan psikologis untuk memulai berkurang drastis dan produktivitas pun meningkat secara alami.
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