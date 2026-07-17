Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 18 Juli 2026 | 06.44 WIB

4 Zodiak Ini Paling Malas Ikut Campur Urusan Orang Lain, Lebih Pilih Habiskan Waktu untuk Hal-Hal yang Produktif

Ilustrasi persahabatan/Magnific - Image

Ilustrasi persahabatan/Magnific

JawaPos.com - Beberapa zodiak seolah hidup untuk drama. Mereka tidak bisa menyimpan rahasia karena selalu ingin membagikan kepada semua orang.

Namun, ada juga zodiak yang sama sekali tidak tertarik bergosip atau membicarakan urusan orang lain.

Mereka lebih memilih fokus pada kehidupan sendiri. Mengutip informasi dari laman collective.world pada (17/7) berikut empat zodiak yang malas terlibat di dalam drama maupun memperdulikan urusan orang lain

Libra percaya bahwa setiap orang memiliki sisi baik di dalam dirinya. Mereka juga tidak ingin membuat orang lain merasa buruk tentang dirinya sendiri, apalagi gosip yang beredar bisa saja sampai ke telinga yang menjadi bahan pembicaraan.

Libra benar-benar memperlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan.

Sagittarius tidak mudah mengambil kesimpulan karena sadar bahwa gosip belum tentu benar. Selain itu, sagittarius memahami bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.

Mereka termasuk salah satu zodiak yang paling humoris dan menyenangkan. Sagittarius juga jarang terlibat di dalam drama.

Capricorn tidak ingin kehilangan fokus terhadap pekerjaan akibat gangguan yang sebenarnya tidak penting.

Capricorn jauh lebih nyaman menjalin kehidupan dengan tenang daripada harus sibuk mengikuti gossip yang sedang dibicarakan. 

Virgo terlalu dewasa untuk menghabiskan waktu menghadapi drama yang tidak penting. Virgo lebih senang terlibat di dalam percakapan yang mendalam dan bermakna.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
8 Kebiasaan Produktif Kerja Jarak Jauh yang Tidak Akan Berhasil Jika Dilakukan Secara Langsung di Kantor Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Kebiasaan Produktif Kerja Jarak Jauh yang Tidak Akan Berhasil Jika Dilakukan Secara Langsung di Kantor Menurut Psikologi

Rabu, 15 Juli 2026 | 16.52 WIB

Memiliki Mental Kuat, 4 Shio Ini Diyakini Tetap Produktif Saat Berada di Bawah Tekanan - Image
Zodiak

Memiliki Mental Kuat, 4 Shio Ini Diyakini Tetap Produktif Saat Berada di Bawah Tekanan

Minggu, 12 Juli 2026 | 23.40 WIB

11 Tugas Tahunan Sederhana yang Bikin Lebih Produktif dan Hidup Lebih Teratur - Image
Lifestyle

11 Tugas Tahunan Sederhana yang Bikin Lebih Produktif dan Hidup Lebih Teratur

Rabu, 8 Juli 2026 | 15.51 WIB

Terpopuler

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026 - Image
1

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

2

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

3

Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi

4

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

5

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

6

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

7

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

8

Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026

9

Jude Bellingham Ungkap Adu Argumennya dengan Lionel Messi saat Inggris Tumbang dari Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026

10

3 Fakta Statistik yang Untungkan Spanyol Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Punya Pola Juara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore