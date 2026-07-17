4 Zodiak Ini Paling Malas Ikut Campur Urusan Orang Lain, Lebih Pilih Habiskan Waktu untuk Hal-Hal yang Produktif

JawaPos.com - Beberapa zodiak seolah hidup untuk drama. Mereka tidak bisa menyimpan rahasia karena selalu ingin membagikan kepada semua orang.

Namun, ada juga zodiak yang sama sekali tidak tertarik bergosip atau membicarakan urusan orang lain.

Mereka lebih memilih fokus pada kehidupan sendiri. Mengutip informasi dari laman collective.world pada (17/7) berikut empat zodiak yang malas terlibat di dalam drama maupun memperdulikan urusan orang lain.

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Libra

Libra percaya bahwa setiap orang memiliki sisi baik di dalam dirinya. Mereka juga tidak ingin membuat orang lain merasa buruk tentang dirinya sendiri, apalagi gosip yang beredar bisa saja sampai ke telinga yang menjadi bahan pembicaraan.

Libra benar-benar memperlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan.

Sagittarius

Sagittarius tidak mudah mengambil kesimpulan karena sadar bahwa gosip belum tentu benar. Selain itu, sagittarius memahami bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.

Mereka termasuk salah satu zodiak yang paling humoris dan menyenangkan. Sagittarius juga jarang terlibat di dalam drama.

Capricorn

Capricorn tidak ingin kehilangan fokus terhadap pekerjaan akibat gangguan yang sebenarnya tidak penting.

Capricorn jauh lebih nyaman menjalin kehidupan dengan tenang daripada harus sibuk mengikuti gossip yang sedang dibicarakan.

Virgo