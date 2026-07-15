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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 15 Juli 2026 | 16.52 WIB

8 Kebiasaan Produktif Kerja Jarak Jauh yang Tidak Akan Berhasil Jika Dilakukan Secara Langsung di Kantor Menurut Psikologi

seseorang yang lebih produktif saat di rumah./Magnific/farknot - Image

seseorang yang lebih produktif saat di rumah./Magnific/farknot

JawaPos.com - Perkembangan teknologi telah mengubah cara manusia bekerja. Sistem kerja jarak jauh (remote work) yang dahulu dianggap sebagai alternatif kini telah menjadi bagian dari budaya kerja modern.

Banyak orang menganggap produktivitas hanya ditentukan oleh disiplin dan kemampuan mengatur waktu. Padahal, menurut psikologi, produktivitas juga dipengaruhi oleh lingkungan, konteks sosial, serta cara otak memproses kebiasaan.

Menariknya, ada sejumlah kebiasaan yang terbukti sangat efektif saat bekerja dari rumah, tetapi justru kurang efektif bahkan bisa menimbulkan masalah apabila diterapkan di kantor. Hal ini terjadi karena lingkungan kantor memiliki norma sosial, gangguan eksternal, dan dinamika interaksi yang berbeda dibandingkan ruang kerja pribadi.

Psikologi menyebut fenomena ini sebagai context-dependent behavior, yaitu perilaku yang efektivitasnya sangat bergantung pada situasi dan lingkungan tempat seseorang berada.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (14/7), terdapat delapan kebiasaan produktif kerja jarak jauh yang menurut psikologi tidak akan memberikan hasil yang sama jika dilakukan secara langsung di kantor.

1. Bekerja Mengikuti Ritme Energi Pribadi

Salah satu keuntungan terbesar bekerja dari rumah adalah kebebasan menentukan kapan melakukan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi.

Menurut penelitian psikologi kognitif, setiap orang memiliki chronotype, yaitu kecenderungan biologis kapan otaknya bekerja paling optimal. Ada orang yang sangat produktif di pagi hari, sementara yang lain mencapai performa terbaik menjelang sore atau malam.

Saat bekerja dari rumah, seseorang dapat menyesuaikan jadwalnya dengan ritme energi tersebut. Misalnya:

Menulis laporan saat pagi.
Menjawab email ketika energi mulai menurun.
Mengadakan rapat saat konsentrasi sedang.

Editor: Hanny Suwindari
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