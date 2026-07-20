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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 21 Juli 2026 | 02.55 WIB

Selalu Khawatir tentang Uang Tidak Peduli Berapa Banyak yang Mereka Miliki Biasanya Memiliki 6 Kebiasaan Ini Saat Tumbuh Dewasa

seseorang yang selalu khawatir tentang uang tidak peduli berapa banyak yang mereka miliki. (Freepik/EyeEm) - Image

seseorang yang selalu khawatir tentang uang tidak peduli berapa banyak yang mereka miliki. (Freepik/EyeEm)

JawaPos.com - Sebagian orang terus-menerus merasa cemas tentang uang, bahkan ketika mereka sudah memiliki penghasilan yang stabil atau kekayaan yang mencukupi. 

Kecemasan ini tidak selalu berkaitan dengan kondisi keuangan aktual, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil dan kebiasaan psikologis yang terbentuk saat tumbuh dewasa. 

Menurut psikologi, ada pola-pola tertentu yang sering muncul pada orang-orang yang hidupnya dipenuhi kekhawatiran soal keuangan, meski secara objektif mereka berada dalam kondisi yang baik.

Dilansir dari Geediting, terdapat enam kebiasaan yang biasanya dimiliki orang-orang yang selalu khawatir tentang uang saat mereka tumbuh dewasa:

1. Mereka Tumbuh dalam Lingkungan yang Tidak Stabil Secara Finansial

Anak-anak yang tumbuh dalam rumah tangga dengan kondisi keuangan yang tidak menentu cenderung menyerap kecemasan dari orang tua mereka. 

Ketika kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, atau tempat tinggal menjadi sumber stres yang terus-menerus, otak anak-anak belajar untuk selalu waspada terhadap ancaman kekurangan. 

Ketidakpastian ini menciptakan sistem kepercayaan internal bahwa uang adalah sesuatu yang sulit diperoleh dan mudah hilang.

Kebiasaan ini kemudian terbawa hingga dewasa, meskipun kondisi mereka telah membaik. 

Mereka sulit merasa aman secara finansial karena otak mereka telah memprogram uang sebagai sumber kecemasan, bukan sebagai alat yang netral untuk bertahan hidup dan berkembang.

Editor: Hanny Suwindari
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