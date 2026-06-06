Penting Dikonsumsi Wanita, Ini 9 Sumber Magnesium yang Penting bagi kesehatan

Jawapos.com - Magnesium merupakan salah satu mineral penting yang memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan wanita. Mineral ini membantu tubuh menghasilkan energi, menjaga kekuatan tulang, serta mendukung keseimbangan hormon. Meski manfaatnya sangat penting, masih banyak wanita yang belum memenuhi kebutuhan magnesium harian mereka.

Secara umum, wanita dewasa membutuhkan sekitar 310–320 mg magnesium per hari. Jumlah tersebut dapat berbeda sesuai usia maupun kondisi tertentu, seperti kehamilan dan masa menyusui.

Mengutip Times of India, terdapat sembilan sumber magnesium alami yang telah didukung oleh berbagai penelitian dan dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi wanita sehari-hari.

1. Biji labu

Segenggam biji labu tanpa garam mengandung sekitar 156 mg magnesium.

Jumlah tersebut setara dengan sekitar 35–50 persen dari asupan harian untuk rata-rata wanita dewasa dalam satu porsi kecil.

2. Biji chia

Satu sendok makan biji chia mengandung sekitar 40–50 mg magnesium dan satu ons (sekitar 28 g) dapat mengandung 95–111 mg, menjadikannya salah satu sumber mineral nabati terkaya.

Kandungan serat yang tinggi juga mendukung pencernaan, sementara asam lemak omega-3 menawarkan manfaat tambahan bagi jantung dan metabolisme.