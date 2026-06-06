Penting Dikonsumsi Wanita, Ini 9 Sumber Magnesium yang Penting bagi kesehatan

ilustrasi sumber makanan magnesium. /Sumber foto: Freepik
Jawapos.com - Magnesium merupakan salah satu mineral penting yang memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan wanita. Mineral ini membantu tubuh menghasilkan energi, menjaga kekuatan tulang, serta mendukung keseimbangan hormon. Meski manfaatnya sangat penting, masih banyak wanita yang belum memenuhi kebutuhan magnesium harian mereka.
Secara umum, wanita dewasa membutuhkan sekitar 310–320 mg magnesium per hari. Jumlah tersebut dapat berbeda sesuai usia maupun kondisi tertentu, seperti kehamilan dan masa menyusui.
Mengutip Times of India, terdapat sembilan sumber magnesium alami yang telah didukung oleh berbagai penelitian dan dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi wanita sehari-hari.
1. Biji labu
Segenggam biji labu tanpa garam mengandung sekitar 156 mg magnesium.
Jumlah tersebut setara dengan sekitar 35–50 persen dari asupan harian untuk rata-rata wanita dewasa dalam satu porsi kecil.
2. Biji chia
Satu sendok makan biji chia mengandung sekitar 40–50 mg magnesium dan satu ons (sekitar 28 g) dapat mengandung 95–111 mg, menjadikannya salah satu sumber mineral nabati terkaya.
Kandungan serat yang tinggi juga mendukung pencernaan, sementara asam lemak omega-3 menawarkan manfaat tambahan bagi jantung dan metabolisme.
3. Almond
Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun
Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar
Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen
Surat Satir Sony Sanjaya ke Kepala BGN Baru Bikin Heboh, Netizen: Nanik Deyang Cepu ya Pak?
Resmi Jadi Tersangka Korupsi MBG, Sony Sonjaya Kirim Surat Satir ke Kepala BGN Baru: 'Terima Kasih Hadiah Indahnya'
Dikabarkan Deal! Persebaya Surabaya Gaet Lima Pemain Anyar, Empat Legiun Asing dan Satu Striker Lokal