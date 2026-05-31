Terkuak! Pelaku Pembunuhan Wanita di Hotel Kebayoran Baru Akhirnya Ditangkap Polisi

JawaPos.com - Polisi akhirnya meringkus terduga pelaku pembunuhan seorang wanita muda berinisial L, 20. Korban sebelumnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam kamar sebuah hotel di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (29/5).

Kabar penangkapan pelaku pembunuhan di hotel Kebayoran Baru ini dikonfirmasi langsung oleh pihak kepolisian.

"Benar terduga pelaku sudah diamankan, korban ditemukan oleh petugas hotel dalam kondisi terlentang di lantai dan ada darah," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, Minggu (31/5).

Meski demikian, pihak Polda Metro Jaya masih enggan membeberkan identitas maupun motif di balik aksi keji tersebut. Saat ini, jenazah korban sudah dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati untuk menjalani proses autopsi.

Kronologi Penemuan Jasad Korban

Kasus dugaan pembunuhan di hotel Kebayoran Baru ini pertama kali terendus setelah adanya laporan dari pihak manajemen hotel. Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi, menyebutkan bahwa Polsek Kebayoran Baru menerima laporan penemuan mayat pada Jumat siang sekitar pukul 12.30 WIB.

Berdasarkan data manifes hotel, korban diketahui datang dan memesan kamar tanpa ditemani siapapun.

"Korban adalah tamu hotel yang menginap sejak Selasa (26/5), saat check-in seorang diri," katanya.

Misteri ini mulai terungkap saat petugas hotel hendak menagih biaya perpanjangan sewa kamar. Karena tidak mendapat respons, petugas terpaksa membuka paksa pintu kamar.

"Petugas hotel bermaksud konfirmasi pembayaran dengan mengetuk pintu kamar, namun tidak direspon. Kemudian, membuka pintu menggunakan kunci hotel dan diketahui kejadian tersebut," kata Joko.