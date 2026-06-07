9 Hal yang Membuatmu Stres Sekarang, Padahal Menurut Psikologi Tidak Akan Terlalu Penting Lagi dalam 10 Tahun ke Depan

JawaPos.com - Kehidupan sehari-hari sering dipenuhi kekhawatiran yang terasa sangat besar. Tenggat waktu, komentar orang lain, atau kegagalan kecil bisa membuat pikiran terus berputar.

Namun, psikologi menunjukkan bahwa manusia cenderung melebih-lebihkan dampak jangka panjang dari masalah yang sedang dihadapi. Fenomena ini dikenal sebagai impact bias, yaitu kecenderungan memperkirakan bahwa suatu peristiwa akan memengaruhi kebahagiaan kita lebih lama dan lebih besar daripada kenyataannya.



Jika melihat kehidupan dari perspektif 10 tahun ke depan, banyak hal yang sekarang membuat stres ternyata hanya akan menjadi bagian kecil dari perjalanan hidup. Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (7/6), terdapat sembilan di antaranya.



1. Pendapat Orang Lain Tentang Dirimu



Banyak orang menghabiskan waktu memikirkan apa yang dipikirkan orang lain. Takut dinilai tidak cukup pintar, tidak cukup sukses, atau tidak cukup menarik sering menjadi sumber kecemasan.



Menurut psikologi sosial, manusia mengalami spotlight effect, yaitu keyakinan bahwa orang lain memperhatikan kita lebih besar daripada kenyataannya. Faktanya, sebagian besar orang justru sibuk memikirkan dirinya sendiri.



Sepuluh tahun dari sekarang, kemungkinan besar kamu tidak akan mengingat komentar sinis yang pernah membuatmu sulit tidur. Bahkan orang yang mengatakannya mungkin sudah melupakannya lebih dulu.



Yang lebih penting:

Menjadi diri sendiri.

Membangun hubungan yang sehat.

Mengembangkan kemampuan dan karakter.

2. Kesalahan Kecil yang Memalukan



Pernah salah bicara saat presentasi? Mengirim pesan yang salah? Atau melakukan sesuatu yang membuatmu malu selama berhari-hari?



Psikologi menunjukkan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk terus mengingat kesalahan sendiri lebih lama dibandingkan orang lain. Padahal kebanyakan orang tidak terlalu memperhatikan atau segera melupakannya.



Dalam 10 tahun, momen memalukan itu mungkin hanya akan menjadi cerita lucu yang membuatmu tersenyum.



Ingat:



Kesalahan kecil jarang menentukan masa depan. Cara kamu bangkit setelahnya jauh lebih penting.



3. Tidak Selalu Produktif Setiap Hari



Budaya produktivitas membuat banyak orang merasa bersalah ketika beristirahat. Seolah-olah setiap jam harus menghasilkan sesuatu.



Padahal menurut psikologi kesehatan, manusia membutuhkan waktu pemulihan agar tetap sehat secara mental dan fisik. Istirahat bukan tanda kemalasan, melainkan kebutuhan biologis.



Sepuluh tahun mendatang, kamu tidak akan menyesal karena pernah mengambil satu hari untuk beristirahat. Namun kamu mungkin menyesal jika terus memaksakan diri hingga mengalami kelelahan atau burnout.



4. Membandingkan Diri dengan Orang Lain



Media sosial membuat kita mudah merasa tertinggal. Teman sudah menikah, punya rumah, atau sukses secara finansial, sementara kita merasa jalan hidup sendiri terlalu lambat.



Teori perbandingan sosial dari psikolog Leon Festinger menjelaskan bahwa manusia memang cenderung mengukur diri melalui orang lain. Namun kebiasaan ini sering menghasilkan rasa tidak puas dan kecemasan.



Sepuluh tahun ke depan, yang paling menentukan kualitas hidupmu bukan kecepatan orang lain, melainkan konsistensi dalam menjalani jalanmu sendiri.



Hidup bukan perlombaan.



Setiap orang memiliki waktu dan cerita yang berbeda.



5. Kegagalan yang Sedang Kamu Alami Sekarang



Saat gagal, dunia terasa seperti runtuh. Kehilangan pekerjaan, bisnis yang tidak berjalan, atau hubungan yang berakhir sering dianggap sebagai akhir dari segalanya.



Namun penelitian psikologi menunjukkan adanya kemampuan manusia untuk beradaptasi (psychological resilience). Sebagian besar orang ternyata mampu pulih lebih cepat daripada yang mereka bayangkan.



Banyak orang sukses justru menganggap kegagalan masa lalu sebagai titik balik yang membentuk mereka menjadi lebih kuat.



Dalam 10 tahun, kegagalan yang sekarang terasa besar mungkin hanya menjadi satu bab kecil dalam kisah hidupmu.



6. Tidak Memiliki Semua Jawaban Tentang Masa Depan



Banyak orang stres karena merasa belum tahu harus menjadi apa, bekerja di mana, atau bagaimana hidup mereka nantinya.



Padahal kehidupan tidak pernah berjalan sepenuhnya sesuai rencana. Psikologi perkembangan menunjukkan bahwa identitas dan tujuan hidup seseorang terus berubah sepanjang usia.



Tidak mengetahui semuanya bukan tanda bahwa kamu tersesat.



Bahkan dalam 10 tahun mendatang, kemungkinan besar kamu akan menjadi pribadi yang sangat berbeda dari dirimu hari ini.



Tidak apa-apa jika saat ini kamu masih mencari arah.

7. Standar Kesempurnaan yang Terlalu Tinggi



Perfeksionisme membuat seseorang sulit merasa puas. Semua harus sempurna, dan sedikit kesalahan dianggap kegagalan besar.



Ironisnya, psikologi menemukan bahwa perfeksionisme justru berhubungan dengan stres, kecemasan, dan kelelahan yang lebih tinggi.



Dalam jangka panjang, orang yang konsisten dan fleksibel cenderung lebih berhasil dibandingkan mereka yang terus mengejar kesempurnaan yang tidak realistis.



Lebih baik selesai daripada sempurna.

8. Uang yang Tidak Sebanyak yang Kamu Inginkan Saat Ini



Masalah finansial memang nyata dan tidak boleh diremehkan. Namun banyak stres muncul bukan karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi, melainkan karena keinginan untuk menyamai standar orang lain.



Psikologi positif menemukan bahwa setelah kebutuhan dasar tercukupi, peningkatan kebahagiaan dari tambahan materi cenderung semakin kecil. Hubungan yang sehat, makna hidup, dan kesehatan mental memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap kesejahteraan jangka panjang.



Sepuluh tahun dari sekarang, kamu mungkin lebih menghargai pengalaman, keluarga, dan kesehatan dibanding barang-barang yang dulu ingin segera dimiliki.



9. Merasa Terlambat dalam Hidup



Usia 25, 30, atau bahkan 40 sering dianggap sebagai batas tertentu yang membuat seseorang merasa tertinggal.



Padahal psikologi perkembangan menunjukkan bahwa tidak ada satu jalur kehidupan yang wajib diikuti semua orang. Banyak orang menemukan karier impian, pasangan hidup, atau tujuan hidup mereka pada usia yang jauh lebih matang.



Kesuksesan bukan soal siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang terus bertumbuh.



Sepuluh tahun ke depan, kamu mungkin akan menyadari bahwa tidak ada kata "terlambat". Yang ada hanyalah proses yang berbeda bagi setiap orang.



Penutup



Otak manusia dirancang untuk memperhatikan ancaman dan masalah yang sedang terjadi. Karena itu, banyak hal yang terasa sangat besar hari ini sebenarnya tidak akan memiliki pengaruh yang sama ketika dilihat dari jarak waktu yang lebih panjang.



Menurut psikologi, manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi, pulih, dan menemukan makna baru dalam hidup. Apa yang saat ini membuatmu cemas belum tentu akan menentukan siapa dirimu 10 tahun mendatang.



Mungkin pertanyaan yang lebih penting bukanlah:



"Mengapa aku begitu stres sekarang?"



Melainkan:



"Apakah hal ini masih akan sangat penting ketika aku melihatnya kembali sepuluh tahun dari sekarang?"



