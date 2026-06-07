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Irfan Ferdiansyah
Senin, 8 Juni 2026 | 03.06 WIB

Orang yang Menjadi Sandaran Banyak Orang tetapi Jarang Diperhatikan Sering Menunjukkan 8 Tanda Kelelahan yang Tersembunyi Ini

seseorang yang menjadi sandaran banyak orang / foto: Magnific/mr_sandun - Image

seseorang yang menjadi sandaran banyak orang / foto: Magnific/mr_sandun

Dan jika Anda adalah orang yang selama ini menjadi sandaran banyak orang, ingatlah bahwa Anda juga berhak untuk beristirahat, didengarkan, dan menerima perhatian. Menjadi kuat tidak berarti harus memikul semuanya sendirian. Justru, kekuatan sejati juga mencakup keberanian untuk mengakui bahwa Anda membutuhkan dukungan, sama seperti orang-orang yang selama ini Anda bantu.***
Editor: Setyo Adi Nugroho
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