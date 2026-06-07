Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 7 Juni 2026 | 11.45 WIB

9 Hal bagi Introvert dengan Kepribadian Mendalam yang Sering Disalahpahami Menurut Psikologi

Hal bagi introvert kepribadian mendalam yang sering disalahpahami menurut psikologi./Magnific/ benzoix - Image

Hal bagi introvert kepribadian mendalam yang sering disalahpahami menurut psikologi./Magnific/ benzoix

JawaPos.com – Orang dengan kepribadian mendalam hampir selalu merasa disalahpahami karena dunia lebih banyak memberi ruang dan penghargaan bagi mereka yang ekstrovert dan bersemangat.

Secara psikologi, introvert dengan kedalaman pikiran dan perasaan yang tinggi memiliki cara mengalami dunia yang sangat berbeda dari kebanyakan orang di sekitar mereka.

Kepribadian yang dalam bukan kelemahan, melainkan kekuatan unik yang membutuhkan pemahaman lebih agar tidak terus-menerus terasa seperti beban sosial.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (6/6), berikut sembilan pengalaman yang hampir pasti terasa sangat familiar bagi mereka yang memiliki kepribadian dalam dan sering tidak dimengerti oleh orang lain.

1. Merasa disalahpahami karena pendiam

Dunia lebih banyak memberi penghargaan pada mereka yang vokal dan ekspresif, membuat orang-orang pendiam dengan kepribadian dalam sering dianggap dingin atau tidak ramah.

Ketenangan mereka sering dijadikan senjata untuk menyerang, seolah membutuhkan waktu sendiri adalah sebuah kekurangan yang perlu diperbaiki.

Padahal, mereka yang berpikir dan merasakan secara mendalam justru sangat protektif terhadap kebiasaan introvert mereka karena itulah cara mereka bertahan dan berkembang.

2. Kelelahan akibat obrolan ringan

Bagi orang dengan kepribadian dalam, percakapan yang dangkal dan tidak bermakna terasa menguras energi jauh lebih cepat dibandingkan diskusi yang sungguh-sungguh bersubstansi.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Jika Seseorang Menunjukkan 10 Perilaku Ini, Mereka Hampir Pasti Seorang Introvert Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Seseorang Menunjukkan 10 Perilaku Ini, Mereka Hampir Pasti Seorang Introvert Menurut Psikologi

Rabu, 3 Juni 2026 | 04.45 WIB

11 Hal yang Tidak Dipedulikan Introvert tapi Selalu Dikhawatirkan Orang Lain Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

11 Hal yang Tidak Dipedulikan Introvert tapi Selalu Dikhawatirkan Orang Lain Menurut Psikologi

Jumat, 29 Mei 2026 | 20.36 WIB

10 Sifat Unik Ini Hanya Dimiliki Oleh Orang Introvert yang Membuat Mereka Suka Obrolan Mendalam - Image
Kepribadian

10 Sifat Unik Ini Hanya Dimiliki Oleh Orang Introvert yang Membuat Mereka Suka Obrolan Mendalam

Kamis, 28 Mei 2026 | 00.56 WIB

Terpopuler

Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez - Image
1

Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez

2

Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen

3

Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung

4

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

5

Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

6

Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Kalah di Pengadilan Soal Sanksi Etik Promotor Disertasi Bahlil, Guru Besar UI: Mahasiswa Ini Bukan Main-main

9

Prediksi Haiti vs Peru 6 Juni 2026: Momentum Positif Les Grenadiers Uji Kebangkitan La Blanquirroja

10

3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore