9 Hal bagi Introvert dengan Kepribadian Mendalam yang Sering Disalahpahami Menurut Psikologi

JawaPos.com – Orang dengan kepribadian mendalam hampir selalu merasa disalahpahami karena dunia lebih banyak memberi ruang dan penghargaan bagi mereka yang ekstrovert dan bersemangat.

Secara psikologi, introvert dengan kedalaman pikiran dan perasaan yang tinggi memiliki cara mengalami dunia yang sangat berbeda dari kebanyakan orang di sekitar mereka.

Kepribadian yang dalam bukan kelemahan, melainkan kekuatan unik yang membutuhkan pemahaman lebih agar tidak terus-menerus terasa seperti beban sosial.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (6/6), berikut sembilan pengalaman yang hampir pasti terasa sangat familiar bagi mereka yang memiliki kepribadian dalam dan sering tidak dimengerti oleh orang lain.

1. Merasa disalahpahami karena pendiam

Dunia lebih banyak memberi penghargaan pada mereka yang vokal dan ekspresif, membuat orang-orang pendiam dengan kepribadian dalam sering dianggap dingin atau tidak ramah.

Ketenangan mereka sering dijadikan senjata untuk menyerang, seolah membutuhkan waktu sendiri adalah sebuah kekurangan yang perlu diperbaiki.

Padahal, mereka yang berpikir dan merasakan secara mendalam justru sangat protektif terhadap kebiasaan introvert mereka karena itulah cara mereka bertahan dan berkembang.

2. Kelelahan akibat obrolan ringan