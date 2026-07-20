7 Sifat Perempuan Cerdas IQ Tinggi yang Menolak Dimanfaatkan di Tempat Kerja Menurut Psikologi

Sifat perempuan cerdas IQ tinggi yang menolak dimanfaatkan di tempat kerja menurut psikologi./Magnific/ DC Studio
JawaPos.com – Perempuan cerdas dengan IQ tinggi memiliki cara unik dalam melindungi waktu, energi, dan nilai profesional mereka di tempat kerja.
Mereka menyadari bahwa bersikap murah hati tidak berarti harus membiarkan diri terus-menerus dimanfaatkan oleh orang lain.
Kemampuan membaca situasi kerja dengan tajam adalah salah satu keunggulan terbesar yang membedakan mereka dari kebanyakan karyawan.
Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (18/7), berikut tujuh sifat yang secara konsisten dimiliki oleh perempuan cerdas yang tegas menolak untuk dimanfaatkan di lingkungan kerja menurut psikologi.
1. Pandai membedakan kolaborasi nyata dari eksploitasi terselubung
Perempuan cerdas secara alami murah hati dalam berbagi pengetahuan, namun mereka bisa membedakan kolaborasi tulus dari beban yang dialihkan.
Mereka tahu kapan seseorang benar-benar bekerja sama dan kapan seseorang diam-diam mencoba menjadikan pekerjaannya tanggung jawab orang lain.
Alih-alih langsung mengiyakan semua permintaan, mereka akan memperjelas ekspektasi atau mengusulkan pembagian kerja yang lebih adil.
2. Tidak sungkan berkata tidak tanpa merasa perlu meminta maaf
Banyak orang melunakkan setiap penolakan dengan penjelasan berlebihan atau permintaan maaf yang tidak perlu sama sekali.
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