Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Candra Mega Sari
Sabtu, 6 Juni 2026 | 20.41 WIB

7 Cara Memulihkan Tubuh dan Pikiran agar Segar Kembali Melalui Jenis Istirahat Menurut Psikologi

Cara memulihkan tubuh dan pikiran agar segar kembali melalui jenis istirahat menurut psikologi (Magnific/Stockking) - Image

Cara memulihkan tubuh dan pikiran agar segar kembali melalui jenis istirahat menurut psikologi (Magnific/Stockking)

JawaPos.com – Psikologi modern menjelaskan bahwa ada tujuh jenis istirahat yang dibutuhkan tubuh dan pikiran untuk benar-benar merasa segar kembali.

Kehidupan yang penuh tekanan dan informasi tanpa henti membuat banyak orang kelelahan meski sudah tidur cukup setiap malamnya.

Memahami berbagai jenis istirahat secara psikologi membantu tubuh dan pikiran pulih secara menyeluruh, bukan hanya secara fisik semata.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (6/6), berikut tujuh jenis istirahat yang perlu kamu penuhi agar tubuh dan pikiran benar-benar merasa segar kembali setiap harinya.

1. Istirahat fisik

Tidur berkualitas selama tujuh hingga sembilan jam setiap malam adalah fondasi utama pemulihan fisik yang tidak bisa diabaikan.

Data dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari membantu mengatur ritme sirkadian tubuh.

Gerakan ringan seperti peregangan atau latihan pernapasan di siang hari juga efektif memulihkan energi fisik yang terkuras sepanjang hari.

2. Istirahat mental

Pikiran yang terus berputar memikirkan pekerjaan, keluarga, dan masa depan menciptakan kelelahan mental yang menguras energi secara signifikan.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Jika Anda Ingin Pertengahan Tahun Terasa Lebih Mudah, Lepaskan 7 Kebiasaan yang Menguras Energi Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Anda Ingin Pertengahan Tahun Terasa Lebih Mudah, Lepaskan 7 Kebiasaan yang Menguras Energi Ini Menurut Psikologi

Sabtu, 6 Juni 2026 | 03.17 WIB

7 Perilaku di Media Sosial yang Membuat Orang Cepat Tidak Menyukai Anda di Kehidupan Nyata Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Perilaku di Media Sosial yang Membuat Orang Cepat Tidak Menyukai Anda di Kehidupan Nyata Menurut Psikologi

Sabtu, 6 Juni 2026 | 03.11 WIB

Jika Anda Meminta Maaf Ketika Orang Lain Menabrak, Anda Mungkin Memiliki 8 Sifat Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Anda Meminta Maaf Ketika Orang Lain Menabrak, Anda Mungkin Memiliki 8 Sifat Ini Menurut Psikologi

Sabtu, 6 Juni 2026 | 03.03 WIB

Terpopuler

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026 - Image
1

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026

2

Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

3

3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun

4

Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar

7

Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen

8

Surat Satir Sony Sanjaya ke Kepala BGN Baru Bikin Heboh, Netizen: Nanik Deyang Cepu ya Pak?

9

Resmi Jadi Tersangka Korupsi MBG, Sony Sonjaya Kirim Surat Satir ke Kepala BGN Baru: 'Terima Kasih Hadiah Indahnya'

10

Dikabarkan Deal! Persebaya Surabaya Gaet Lima Pemain Anyar, Empat Legiun Asing dan Satu Striker Lokal

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore