Anda Sering Membaca Ulang Chat Lama? Psikologi Ungkap Kebiasaan Ini Ternyata Menyimpan Makna Mendalam

JawaPos.com — Pernahkah Anda membuka ponsel hanya untuk mencari alamat, foto, atau jadwal pertemuan, tetapi malah berakhir membaca percakapan lama selama berpuluh-puluh menit? Kebiasaan ini mungkin terdengar sepele, tetapi ternyata cukup umum dialami banyak orang.

Sebagian orang menganggap kebiasaan membaca ulang pesan lama sebagai bentuk nostalgia atau bahkan terlalu fokus pada diri sendiri. Namun, psikologi justru melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Aktivitas tersebut bisa menjadi bagian dari proses mental yang penting untuk memahami perjalanan hidup dan perubahan diri.

Saat menelusuri kembali pesan-pesan yang pernah dikirim bertahun-tahun lalu, seseorang tidak hanya membaca kata-kata lama. Ia juga sedang melihat kembali versi dirinya di masa lalu, membandingkannya dengan siapa dirinya saat ini, dan mencoba memahami bagaimana ia berubah seiring waktu.

Dilansir dari Bolde, Kamis (4/6), psikologi menjelaskan bahwa kebiasaan membaca ulang pesan atau email lama bukan sekadar aktivitas iseng. Dalam banyak kasus, hal itu merupakan cara otak menjaga rasa kesinambungan identitas diri dari masa lalu hingga masa kini.

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1. Membaca Ulang Chat Lama Bukan Bentuk Narsisme

Dari luar, kebiasaan membuka kembali percakapan lama memang bisa terlihat seperti tindakan yang berpusat pada diri sendiri. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Jika tujuannya adalah mencari pujian terhadap diri sendiri, seseorang tentu akan fokus pada momen-momen terbaiknya.

Yang sering terjadi justru sebaliknya. Banyak orang berhenti pada pesan-pesan yang membuat mereka merasa canggung, malu, atau menyesal. Mereka membaca kembali percakapan yang tidak berjalan sesuai harapan atau momen ketika emosi sedang tidak stabil.

Fakta bahwa seseorang bersedia menghadapi rasa tidak nyaman tersebut menunjukkan bahwa tujuan utamanya bukan mencari validasi, melainkan memahami pengalaman yang pernah dilalui.

2. Otak Sedang Mengukur Seberapa Jauh Diri Anda Berubah