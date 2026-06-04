Orang yang Sering Memarkir Kendaraan dengan Cara Mundur Menunjukkan 8 Ciri Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Memarkir kendaraan dengan cara mundur merupakan kebiasaan yang cukup umum di berbagai tempat, mulai dari area perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga lingkungan perumahan. Sebagian orang melakukannya karena alasan praktis, sementara yang lain menganggapnya sebagai bagian dari kebiasaan berkendara yang baik.

Menariknya, beberapa penelitian dalam bidang psikologi dan perilaku manusia menunjukkan bahwa kebiasaan sehari-hari, termasuk cara seseorang mengemudikan dan memarkir kendaraan, dapat memberikan gambaran tertentu mengenai pola pikir, karakter, dan pendekatan mereka terhadap kehidupan. Tentu saja, cara parkir tidak bisa digunakan untuk menilai kepribadian seseorang secara mutlak. Namun, kebiasaan ini sering kali mencerminkan kecenderungan perilaku tertentu.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (4/6), terdapat delapan ciri yang sering dikaitkan dengan orang yang terbiasa memarkir kendaraan dengan cara mundur.

1. Memiliki Kemampuan Perencanaan yang Baik

Orang yang memilih parkir mundur biasanya memikirkan langkah berikutnya sebelum meninggalkan kendaraan. Mereka menyadari bahwa proses keluar dari tempat parkir akan menjadi lebih mudah, cepat, dan aman jika kendaraan sudah berada dalam posisi siap melaju ke depan.

Dalam psikologi, perilaku seperti ini sering dikaitkan dengan kemampuan berpikir ke depan atau future-oriented thinking. Mereka cenderung mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan saat ini terhadap situasi yang akan dihadapi nanti.

Karakter seperti ini sering ditemukan pada individu yang terorganisir dan terbiasa membuat perencanaan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Cenderung Mengutamakan Efisiensi

Meskipun parkir mundur terkadang membutuhkan waktu lebih lama saat masuk ke area parkir, cara ini justru membuat proses keluar menjadi lebih cepat dan praktis.