Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 4 Juni 2026 | 21.44 WIB

4 Tanda Seseorang Workaholic yang Melelahkan Akibat Kerja Berlebihan Menurut Psikologi

Tanda seseorang workaholic yang melelahkan akibat kerja berlebihan menurut psikologi (Magnific/Tirachardz) - Image

Tanda seseorang workaholic yang melelahkan akibat kerja berlebihan menurut psikologi (Magnific/Tirachardz)

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa menjadi workaholic bukan hanya soal kecintaan pada pekerjaan, melainkan pola kerja berlebihan yang merusak berbagai aspek kehidupan.

Tanda-tanda seseorang yang hidupnya hanya berputar pada kerja berlebihan bisa terlihat dari cara mereka berinteraksi dan merespons lingkungan sekitarnya.

Riset membuktikan bahwa produktivitas tinggi membutuhkan keseimbangan hidup, bukan dedikasi penuh yang justru berujung pada kerusakan emosional dan relasional.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (4/6), berikut empat tanda nyata seseorang yang hidup dan bernapas hanya untuk pekerjaan berdasarkan sudut pandang psikologi yang perlu diwaspadai.

1. Terlalu serius menanggapi umpan balik dan kritik

Setiap orang melakukan beberapa hal dengan baik dan membutuhkan peningkatan di area lainnya, karena tidak ada yang sempurna dalam pekerjaan apapun.

Orang yang terlalu berkomitmen pada pekerjaan cenderung kesulitan menerima umpan balik yang membangun tanpa merasa harga diri mereka terancam.

Di suatu titik, sebagian dari mereka meyakini bahwa nilai diri mereka ditentukan sepenuhnya oleh seberapa sempurna hasil kerja yang mereka hasilkan.

Ketika umpan balik datang, gambaran diri mereka sebagai pekerja sempurna terasa hancur meski umpan balik itu sebenarnya adalah peluang pertumbuhan yang berharga.

Secara objektif, kritik dan umpan balik adalah kesempatan emas untuk memahami apa yang perlu dilakukan lebih banyak atau lebih sedikit ke depannya.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
6 Cara Psikologis Membangun Ketahanan Mental bagi Gen Z, Jangan Sampai Dianggap Lemah! - Image
Kepribadian

6 Cara Psikologis Membangun Ketahanan Mental bagi Gen Z, Jangan Sampai Dianggap Lemah!

Kamis, 4 Juni 2026 | 19.28 WIB

10 Kesalahan Hubungan di Usia 30an yang Merusak Cinta Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

10 Kesalahan Hubungan di Usia 30an yang Merusak Cinta Menurut Psikologi

Kamis, 4 Juni 2026 | 19.24 WIB

7 Perilaku Halus Ini Menunjukkan Berapa Besar Seseorang Benar Menghormati Anda Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Perilaku Halus Ini Menunjukkan Berapa Besar Seseorang Benar Menghormati Anda Menurut Psikologi

Kamis, 4 Juni 2026 | 06.36 WIB

Terpopuler

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama - Image
1

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama

2

Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

5

Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu

6

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan

9

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

10

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore