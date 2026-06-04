4 Tanda Seseorang Workaholic yang Melelahkan Akibat Kerja Berlebihan Menurut Psikologi

Tanda seseorang workaholic yang melelahkan akibat kerja berlebihan menurut psikologi (Magnific/Tirachardz)
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa menjadi workaholic bukan hanya soal kecintaan pada pekerjaan, melainkan pola kerja berlebihan yang merusak berbagai aspek kehidupan.
Tanda-tanda seseorang yang hidupnya hanya berputar pada kerja berlebihan bisa terlihat dari cara mereka berinteraksi dan merespons lingkungan sekitarnya.
Riset membuktikan bahwa produktivitas tinggi membutuhkan keseimbangan hidup, bukan dedikasi penuh yang justru berujung pada kerusakan emosional dan relasional.
Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (4/6), berikut empat tanda nyata seseorang yang hidup dan bernapas hanya untuk pekerjaan berdasarkan sudut pandang psikologi yang perlu diwaspadai.
1. Terlalu serius menanggapi umpan balik dan kritik
Setiap orang melakukan beberapa hal dengan baik dan membutuhkan peningkatan di area lainnya, karena tidak ada yang sempurna dalam pekerjaan apapun.
Orang yang terlalu berkomitmen pada pekerjaan cenderung kesulitan menerima umpan balik yang membangun tanpa merasa harga diri mereka terancam.
Di suatu titik, sebagian dari mereka meyakini bahwa nilai diri mereka ditentukan sepenuhnya oleh seberapa sempurna hasil kerja yang mereka hasilkan.
Ketika umpan balik datang, gambaran diri mereka sebagai pekerja sempurna terasa hancur meski umpan balik itu sebenarnya adalah peluang pertumbuhan yang berharga.
Secara objektif, kritik dan umpan balik adalah kesempatan emas untuk memahami apa yang perlu dilakukan lebih banyak atau lebih sedikit ke depannya.
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