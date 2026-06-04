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Rabbany Wanadriani
Kamis, 4 Juni 2026 | 19.28 WIB

6 Cara Psikologis Membangun Ketahanan Mental bagi Gen Z, Jangan Sampai Dianggap Lemah!

Ilustrasi orang yang tenang (Freepik) - Image

Ilustrasi orang yang tenang (Freepik)

JawaPos.com – Di dunia yang serba cepat, kesehatan mental sering kali terabaikan.

Untuk mempersiapkan diri menghadapi hari-hari baik dan buruk, penting membangun ketahanan mental.

Ketahanan mental bukan hanya tentang belajar untuk tidak merasa stres, tetapi bangkit kembali dengan lebih kuat dan menjadi versi diri yang lebih baik.

Mempelajari seni ketahanan mental sangat penting bagi Generasi Z karena mereka adalah pilar perubahan sosial yang cepat, kelebihan informasi, dan tekanan perbandingan yang tinggi.

Di dunia digital modern, ketahanan adalah sebuah keterampilan.

Melansir English jagran, berikut enam cara psikologis untuk membangun ketahanan mental bagi Gen Z.

1. Pergeseran perspektif

Mengubah perspektif, yang juga dikenal sebagai pembingkaian kognitif, berarti mengubah pola pikir Anda dalam melihat suatu situasi.

Ubah pikiran negatif Anda menjadi positif, misalnya alih-alih melihatnya sebagai kegagalan, pastikan Anda mengetahui apa yang tidak berhasil.

Perbandingan terus-menerus membuat kemunduran terasa seperti hal terburuk di dunia.

Editor: Candra Mega Sari
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