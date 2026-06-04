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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 4 Juni 2026 | 19.24 WIB

10 Kesalahan Hubungan di Usia 30an yang Merusak Cinta Menurut Psikologi

Kesalahan hubungan di usia 30an yang merusak cinta menurut psikologi (Magnific/Diana.grytsku) - Image

Kesalahan hubungan di usia 30an yang merusak cinta menurut psikologi (Magnific/Diana.grytsku)

JawaPos.com - Psikologi mengungkap bahwa kesalahan dalam hubungan di usia 30an sering lahir dari tekanan sosial dan kurangnya pemahaman tentang diri sendiri.

Banyak perempuan di usia 30an mengorbankan kebahagiaan cinta sejati demi memenuhi ekspektasi waktu dan standar yang tidak pernah benar-benar mereka pilih.

Mengenali pola kesalahan hubungan ini penting agar seseorang bisa membuat pilihan yang lebih bijak dalam cinta sebelum terlambat untuk berubah.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (4/6), berikut sepuluh kesalahan dalam hubungan di usia 30an yang perlu dipahami agar tidak terus menghalangi seseorang dari cinta yang sesungguhnya.

1. Terlalu percaya pada tekanan waktu dan ekspektasi pernikahan

Fokus berlebihan pada hasil akhir seperti pernikahan justru bisa mendorong tujuan itu semakin jauh dari jangkauan secara psikologis.

Menghabiskan waktu mengejar sosok "yang satu" sering membuat seseorang melewatkan pengalaman, orang-orang, dan peluang yang justru bisa membuka cakrawala lebih luas.

Kebebasan dari tekanan semacam ini pada akhirnya memberi ruang yang jauh lebih sehat untuk membangun hubungan yang benar-benar bermakna.

2. Tidak mengajukan pertanyaan penting karena takut jawabannya

Setelah melewati fase-fase penting bersama, sangat wajar dan perlu untuk mendiskusikan arah hubungan secara jujur dan terbuka.

Editor: Candra Mega Sari
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