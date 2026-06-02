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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 3 Juni 2026 | 06.37 WIB

Orang yang Berhenti Mempedulikan 8 Hal Ini Menunjukkan Kebijaksanaan Langka Menurut Psikologi

seseorang yang berhenti memperdulikan beberapa hal / foto: Magnific/jcomp - Image

seseorang yang berhenti memperdulikan beberapa hal / foto: Magnific/jcomp

Sebaliknya, mereka sering kali telah mempelajari pelajaran yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipahami: hidup menjadi jauh lebih tenang ketika kita berhenti memberikan energi pada hal-hal yang tidak benar-benar penting.***
Editor: Setyo Adi Nugroho
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